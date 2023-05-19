Volkswagen продал все свои активы в РФ
Немецкий автоконцерн Volkswagen Group завершил продажу своих долей в российской дочерней компании местному инвестору
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Volkswagen Group продал свои активы в Volkswagen Group Rus, включая ее местные дочерние компании, как ООО "Фольксваген Компоненты и Сервисы", ООО "Скания Лизинг", ООО "Скания Финанс", ООО "Скания Страхование".
Активы купило ООО "Арт-Финанс" при поддержке российского дилера "Авилон". Соглашение одобрили правительственные органы РФ.
Соглашение включает в себя производственные мощности в Калуге, структуру импортера (распространение и послепродажное обслуживание), а также складские и финансовые услуги.
- В июне прошлого года стало известно, что Volkswagen не хотел покидать российский рынок и отправил производство в простой.
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