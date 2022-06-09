Volkswagen предложил 200 российским сотрудникам добровольно уволиться за 6 окладов
Volkswagen не хочет покидать российский рынок и отправляет производство в простой, а сотрудникам предлагает увольнение с оплатой 5-6 окладов
Об этом пишет российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на внутреннюю переписку.
Компания Volkswagen предложила 200 сотрудникам сборочного производства Volkswagen/Skoda в Нижнем Новгороде на базе группы ГАЗ, который 3 марта остановил работу и находится в простое, добровольно уволиться.
Сотрудникам предлагают пойти по собственному желанию до 17 июня и получить шесть окладов или до 29 июня - с выплатой пяти окладов.
Всего в подразделении Volkswagen в Нижнем Новгороде около 200 сотрудников свидетельствуют данные профсоюзов, на письмо которых также ссылается издание.
"Фольксваген Груп Рус" подтвердила факт такого поощрения к увольнению.
При этом покидать российский рынок Volkswagen не хочет, пишет издание со ссылкой на свои источники.
- Напомним, Концерн Volkswagen приостанавливает производство авто на некоторых заводах Германии из-за нехватки комплектующих из Украины.
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