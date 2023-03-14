Volkswagen планирует составить конкуренцию Tesla и инвестирует €180 млрд в производство электромобилей
Немецкий автопроизводитель Volkswagen AG увеличил свой пятилетний инвестиционный план до 180 млрд евро, поскольку компания стремится бросить вызов лидерству Tesla в области электромобилей
Об этом пишет Bloomberg.
Более двух третей от общей суммы, 122 млрд евро, пойдут на программное обеспечение и электромобили, заявила компания во вторник.
Предварительное обновление текущих инвестиций VW показало, что автопроизводитель инвестировал 89 миллиардов евро в новые технологии, что составляло чуть более половины от общей суммы того времени.
"Мы поставили перед собой четкие и амбициозные цели и приняли необходимые решения для оптимизации процессов", – сказал генеральный директор компании Оливер Блюм. Этот год "станет решающим для выполнения стратегических целей и ускорения прогресса по всей группе", - добавил он.
Инвесторы ожидают, что Блюм, возглавивший компанию в сентябре, расскажет больше о своих стратегических приоритетах после того, как он сосредоточился на исправлении хаотического продвижения программного обеспечения компании и тщательном анализе дорогостоящих проектов.
В понедельник Volkswagen объявил о планах построить завод по производству аккумуляторов в Канаде – свой первый завод за пределами Европы, поскольку компания стремится ускорить расширение на ключевом рынке США, включающего новый завод по производству электромобилей в Южной Каролине стоимостью 2 миллиарда долларов.
В концерне объяснили рост затрат своими усилиями по производству аккумуляторов, включающих шесть заводов в Европе, а также обеспечением сырьем для питания электромобилей.
Ожидается, что к концу десятилетия объем продаж аккумуляторного бизнеса PowerCo компании составит более 20 млрд евро, говорят в VW.
При этом концерн также инвестирует в Китай – свой самый большой рынок, чтобы повысить конкурентоспособность местных моделей, чтобы остановить сокращение доли рынка, особенно среди электромобилей.
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