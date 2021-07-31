Volkswagen Golf на евробляхах сбил человека с велосипедом на "зебре" в Киеве
Вечером в субботу, 31 июля 2021 года, в Днепровском районе столицы легковушка сбила мужчину с велосипедом, переходившего по пешеходному переходу
Подробности приводят ВартовиЕспресо .
Автопроисшествие произошло на улице Миколайчука.
По словам свидетелей мужчина с велосипедом переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
По неизвестным причинам на переходе его сбил Volkswagen Golf с номерами регистрации в ЕС.
Пострадавшего велосипедиста госпитализировали медики скорой.
Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
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