Volkswagen Golf на евробляхах сбил человека с велосипедом на "зебре" в Киеве

Подробности приводят ВартовиЕспресо .



Автопроисшествие произошло на улице Миколайчука.



По словам свидетелей мужчина с велосипедом переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.



























По неизвестным причинам на переходе его сбил Volkswagen Golf с номерами регистрации в ЕС.



Пострадавшего велосипедиста госпитализировали медики скорой.



Обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.