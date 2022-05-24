Волкер призвал принять Украину в НАТО сразу после окончания войны с Россией

Такое мнение в эфире телеканала СВС высказал бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, сообщает Укринформ.

Волкер призвал страны НАТО пересмотреть многолетнее нежелание принимать в свои ряды Украину.

"Если самые мощные нейтральные страны с сильными армиями решают, что оставаться нейтральными – опасно, думаю, следует обернуться и пересмотреть вопросы членства Украины в НАТО, как только эта война прекратится", - отметил дипломат, комментируя намерения Швеции и Финляндии стать полноправными членами Альянса.

Волкер добавил, что действия России, вероятно, будут побуждать искать членства в НАТО и другие страны, которые находились годами в "серой зоне", в том числе Молдову и Грузию.

Он подчеркнул, что "главное преступление – это агрессия России, и она должна прекратиться". И ни о каких уступках России не может идти речи:

"Я не понимаю даже логики разговоров о том, что Путину нужно сохранить лицо. Это неспровоцированная агрессия против соседней страны. Ее необходимо прекратить и повернуть назад. Сохранить лицо невозможно", - сказал Волкер.

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