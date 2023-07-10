Об этом он написал в своем твиттере.

Так Волкер отреагировал на последнее интервью Джо Байдена CNN, где он сказал, что пока "рано говорить о том, чтобы призвать к голосованию по членству Украины в НАТО".

"У президента все происходит наоборот. Дело не в том, что Украина не готова к членству в НАТО. Это НАТО не готово принять Украину. И это еще отзовется в будущем", - прокомментировал экспосол Соединенных Штатов при Альянсе.

Что известно о саммите НАТО и вступлении Украины в Альянс

11-12 июля состоится саммит стран НАТО в Вильнюсе. Украина ожидает конкретных решений относительно своего пути к вступлению в Альянс. 23 мая посол Украины в НАТО Наталья Галибаренко рассказала, что в контексте предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе Украина готовит два пакета сотрудничества – политический и практический, которые предложит для обсуждения.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба 30 мая озвучил три шага для успеха Вильнюсского саммита: "Усилить институциональные связи и помощь между Украиной и НАТО. Сделать шаг к членству Украины в НАТО. Предоставить гарантии безопасности на пути Украины к НАТО".

10 июня заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов убежден, что июльский саммит НАТО в Вильнюсе зафиксирует алгоритм вступления страны в НАТО. Впоследствии генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украина однозначно станет членом Альянса, но точные даты вступления назвать невозможно, пока страна находится в состоянии войны.

15 июня Европарламент 425 голосами принял резолюцию с призывом пригласить Украину в НАТО. На следующий день Кулеба призвал Столтенберга отказаться от ПДЧ при вступлении Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден сообщил, что он не прочь убрать этап ПДЧ для вступления Украины в НАТО. Это означает определенное облегчение процедуры присоединения.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что Украина является ключевой частью обороны Европы и призвал союзников пригласить страну в НАТО. Уже 27 июня он отметил, что у Украины есть все основания, чтобы получить политическое приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе.

А министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заверил, что страна предоставит поддержку Украине для вступления в Альянс по упрощенной процедуре.

28 июня Зеленский во время выступления в парламенте по случаю Дня Конституции предложил обсудить пять пунктов Украинской доктрины, которая предусматривает, что будущее Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Впоследствии посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что страны-члены Североатлантического альянса близки к консенсусу по вступлению Украины в НАТО без ПДЧ.

4 июля президент Литвы Гитанас Науседа призвал союзников по НАТО предложить Украине упрощенное вступление в Альянс на саммите в Вильнюсе, чтобы повысить эффективность украинцев на поле боя. Также министры иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли и его польский коллега Збигнев Рау выразили надежду, что Украину примут в НАТО по ускоренной процедуре.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО, а от наступления справедливого мира выиграют все. В то же время американский президент сказал, что считает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны против РФ.

В воскресенье, 9 июля, стало известно, что США, Великобритания, Франция и Германия ведут переговоры с целью завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины накануне саммита НАТО.