Об этом Волкер сказал во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, передает "Радио Свобода".

По мнению Волкера, саммит в Вильнюсе фактически стал повторением саммита в Бухаресте в 2008 году, когда было заявлено, что место Украины в НАТО - в будущем, но не были определены сроки и запущены соответствующие процессы.

"Повторение этих неопределенных слов приносит очень много вреда. Это говорит Путину: давай, воюй дальше сколько хочешь. Мы должны делать наоборот – показать, что намерение Путина восстановить российскую империю не сбудется. Зато сейчас мы поощряем его делать это", – сказал Волкер.

Дипломат отметил, что саммит должен был подать Путину сигнал о перспективе членства Украины.

"Никто не должен был думать, что НАТО предоставит официальное приглашение Украине сразу вступить в Альянс. Это всегда был вопрос того, предоставляет ли НАТО правильные сигналы Путину относительно перспектив того, станет ли Украина членом НАТО. К сожалению, такого сигнала мы не увидели", – – сказал Волкер.

Что известно о первом дне саммита и вступлении Украины в НАТО

11 июля саммит НАТО в Вильнюсе принял пакет решений по Украине: отменяется этап Плана действий по членству, а приглашение в Альянс страна получит после выполнения требований для вступления и при условии согласия всех союзников.

Страны Альянса согласовали итоговое коммюнике по Украине и заявили, что помнят об обязательствах 2008 года по поводу того, что Украина станет членом НАТО. Также в документе признали, что сегодня путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости в Плане действий по членству. Страны-члены подчеркнули, что Украина становится более оперативной и политически интегрированной с Альянсом и добилась значительного прогресса на пути к реформам. Добавляется, что министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью Годовой национальной программы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на решение Вильнюсского саммита НАТО по итогам первого дня, считает, что Альянсу не следует медлить со вступлением Украины в военно-политический блок.

Без комментариев российской стороны по поводу саммита тоже не обошлось. Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Третья мировая война все ближе. Он посетовал на увеличение помощи для Украины.