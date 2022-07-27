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Главная война с Россией Воли хватит. Данилов говорит, что политическое руководство готово отдать приказ ВСУ уничтожать вражеские объекты РФ, с которых наносят удары по Украине

Воли хватит. Данилов говорит, что политическое руководство готово отдать приказ ВСУ уничтожать вражеские объекты РФ, с которых наносят удары по Украине

27 июля, 2022 среда
21:09
война с Россией

Руководству государства хватит воли приказать уничтожить военные объекты на территории РФ, ведущие огонь по Украине

Об этом секретарь СНБО заявил в эфире всеукраинского марафона.

"То, что касается воли, – она у нас есть. Эта воля нас спасла 24-25 февраля. И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое подтверждение этому", – сказал секретарь СНБО.

Данилов отметил, что СНБО известно, откуда были произведены все ракетные обстрелы украинской территории.

По словам главы СНБО, 74% попаданий россиян не имеют никакого отношения к военной сфере, это попадание в гражданскую инфраструктуру.

  • 27 июля Данилов спрогнозировал распад российской империи.
  • 19 июля ВСУ ударили по вражеским позициям близ Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне , который является стратегически важным для российских военных. Эксперт Defense Express Рябых в эфире Еспресо заявил , что уничтожение Антоновского моста может привести к уничтожению большой группировки российских войск в Херсонской области.
  • 27 июля украинские военные подтвердили, что нанесли удары 26 июля по Антоновскому мосту на Херсонщине. Оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту и организации альтернативных паромных или понтонных переправ.
  • В ОК "Юг" отмечают, что ВСУ закрепили контроль над транспортными артериями оккупированных территорий на Юге Украины.

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Алексей Данилов
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