Воли хватит. Данилов говорит, что политическое руководство готово отдать приказ ВСУ уничтожать вражеские объекты РФ, с которых наносят удары по Украине
Руководству государства хватит воли приказать уничтожить военные объекты на территории РФ, ведущие огонь по Украине
Об этом секретарь СНБО заявил в эфире всеукраинского марафона.
"То, что касается воли, – она у нас есть. Эта воля нас спасла 24-25 февраля. И если будет необходимо, поверьте, не дрогнет ни у кого рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы те объекты, о которых вы говорите, были уничтожены. Более того, заявление нашего президента, что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое подтверждение этому", – сказал секретарь СНБО.
Данилов отметил, что СНБО известно, откуда были произведены все ракетные обстрелы украинской территории.
По словам главы СНБО, 74% попаданий россиян не имеют никакого отношения к военной сфере, это попадание в гражданскую инфраструктуру.
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