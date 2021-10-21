Волейболиста, который отказался от Украины ради России, поймали на допинге
Российский волейболист Дмитрий Мусерський дисквалифицирован на 9 месяцев за положительный допинг-тест
Об этом сообщает " Чемпион ".
Мусерський дисквалифицирован на 9 месяцев за проваленный допинг-тест, который он сдал еще в 2013 году. Ограничение продлится с 5 апреля 2021 по 4 января 2022 года.
Волейболист родился в Макеевке и защищал цвета юниорской сборной Украины. Но в конце 2006 года сменил спортивное гражданство с украинского на российское.
В составе сборной России Дмитрий Мусерський стал олимпийским чемпионом 2012 года, а также выиграл Кубок мира - 2011, чемпионат Европы - 2013, Лигу наций - 2018 и Мировую лигу в 2011 и в 2013 годах.
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