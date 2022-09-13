"Волчанск дома": украинские пограничники показали, как зачищают город от оккупантов
Украинские пограничники на видео показали освобожденный от российской армии Волчанск на Харьковщине
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в фейсбуке.
"Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!", - говорится в сообщении.
12 сентября полк спецназначения "Азов" сообщил об освобождении Волчанска и зачистке северо-востока Харьковской области от военных РФ.
Недавно российские военные объявили Волчанск "столицей" временно оккупированной территории Харьковщины вместо Купянска. О бегстве туда россиян сообщил коллаборант Евгений Евтушенко.
Отметим, город расположен на севере Харьковской области, совсем близко к государственной границе Украины с РФ. А именно в лесостепной зоне на берегах реки Волча, которая через 6 км впадает в реку Северский Донец.
Добавим, что Волчанск был под оккупацией российских войск с начала полномасштабного вторжения РФ.
- В освобожденном селе Железнодорожное Харьковской области нашли тела четырех замученных гражданских.
- 12 сентября стало известно, что украинские войска освободили четыре населенных пункта - Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица - и взяли под контроль нашу границу.
- В селе Терново подняли украинский флаг.
- Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого показали освобожденное от оккупантов село Чкаловское Харьковской области.
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