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"Волчанск дома": украинские пограничники показали, как зачищают город от оккупантов

13 сентября, 2022 вторник
12:06
война с Россией

Украинские пограничники на видео показали освобожденный от российской армии Волчанск на Харьковщине

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины в фейсбуке.

"Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

12 сентября полк спецназначения "Азов" сообщил об освобождении Волчанска и зачистке северо-востока Харьковской области от военных РФ.

Недавно российские военные объявили Волчанск "столицей" временно оккупированной территории Харьковщины вместо Купянска. О бегстве туда россиян сообщил коллаборант Евгений Евтушенко.

Отметим, город расположен на севере Харьковской области, совсем близко к государственной границе Украины с РФ. А именно в лесостепной зоне на берегах реки Волча, которая через 6 км впадает в реку Северский Донец.

Добавим, что Волчанск был под оккупацией российских войск с начала полномасштабного вторжения РФ.

  • В освобожденном селе Железнодорожное Харьковской области нашли тела четырех замученных гражданских.
  • 12 сентября стало известно, что украинские войска освободили четыре населенных пункта - Терновая, Варваровка, Избицкое, Старица - и взяли под контроль нашу границу.
  • В селе Терново подняли украинский флаг.
  • Военные 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого показали освобожденное от оккупантов село Чкаловское Харьковской области.

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