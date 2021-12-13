Вокруг Зеленского сложилась кадровая система, которая нарушает законы на всех уровнях и всю безопасность, - политолог Гарань

Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.



Он прокомментировал ситуацию, когда эксзамминистра внутренних дел Александр Гогилашвили начал угрожать полицейским на блокпосте в зоне ООС.



"Мы понимаем, что это (назначение, - ред) было пожелание Зеленского, но (ексминистр - ред.) Аваков ему "нет" не сказал. Я думаю, что в том числе, это и его ответственность. Я думаю, что мудрый Аваков мог бы объяснить Зеленскому: "Я готов прислушаться к твоим кадровым советам, но не настолько". Аваков тоже к этому приложился, к сожалению", - сказал Гарань.



Политолог добавил, что в этой ситуации главное не в Гогилашвили, а в том, что начались открываться факты вокруг помощницы (его жены,- ред.) президента Левченко, в частности то, что она не находится на государственной должности.



"Она продолжает получать зарплату в "Квартале". Это не первый случай - у нас есть помощник Шефир, есть советник главы ОП (Подоляк, -ред), который выступает с заявлениями, официально транслирует точку зрения Офиса президента, или президента, который есть тоже не чиновником, а внештатным. Они не представляют декларации, они могли не проходить спецпроверку", - считает он.



По мнению Гараня, вопрос в том, на каких основаниях люди, получающие зарплаты в бизнесе, работают на ключевых должностях в Офисе Зеленского.



"Это действительно подрыв госбезопасности. Вокруг президента сложилась кадровая система, которая нарушает законы на всех уровнях и нарушает всю безопасность", - подытожил политолог.

Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".

После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.

11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.

Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал данные о наличии в Гогилашвили гражданства России.

Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.

Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".

13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.

Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .