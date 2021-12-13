Вокруг Зеленского сложилась кадровая система, которая нарушает законы на всех уровнях и всю безопасность, - политолог Гарань
Политолог Алексей Гарань считает подрывом нацбезопасности Украины работу в Офисе президента людей, не являющихся официально чиновниками
Об этом он заявил в эфире программы "Красная линия с Сергеем Высоцким" на Еспресо.TV.
Он прокомментировал ситуацию, когда эксзамминистра внутренних дел Александр Гогилашвили начал угрожать полицейским на блокпосте в зоне ООС.
"Мы понимаем, что это (назначение, - ред) было пожелание Зеленского, но (ексминистр - ред.) Аваков ему "нет" не сказал. Я думаю, что в том числе, это и его ответственность. Я думаю, что мудрый Аваков мог бы объяснить Зеленскому: "Я готов прислушаться к твоим кадровым советам, но не настолько". Аваков тоже к этому приложился, к сожалению", - сказал Гарань.
Политолог добавил, что в этой ситуации главное не в Гогилашвили, а в том, что начались открываться факты вокруг помощницы (его жены,- ред.) президента Левченко, в частности то, что она не находится на государственной должности.
"Она продолжает получать зарплату в "Квартале". Это не первый случай - у нас есть помощник Шефир, есть советник главы ОП (Подоляк, -ред), который выступает с заявлениями, официально транслирует точку зрения Офиса президента, или президента, который есть тоже не чиновником, а внештатным. Они не представляют декларации, они могли не проходить спецпроверку", - считает он.
По мнению Гараня, вопрос в том, на каких основаниях люди, получающие зарплаты в бизнесе, работают на ключевых должностях в Офисе Зеленского.
"Это действительно подрыв госбезопасности. Вокруг президента сложилась кадровая система, которая нарушает законы на всех уровнях и нарушает всю безопасность", - подытожил политолог.
- Напомним, в Донецкой области полицейские остановили автомобиль Гогилашвили для проверки документов. Замминистра разозлился из-за этого и начал угрожать полицейским и оскорблять их, заявляя, что они "должны знать в лицо" заместителей министра. Видеозапись поведения чиновника обнародовал YouTube-канал "Последняя капля".
- После огласки и возмущения общества Гогилашвили принес извинения за скандальное поведение на блокпосте в зоне ООС.
- 11 декабря министр внутренних дел Денис Монастырский отстранил Гогилашвили от исполнения обязанностей.
- Нардеп VIII созыва Борислав Береза обнародовал данные о наличии в Гогилашвили гражданства России.
- Президент Владимир Зеленский, у которого в Офисе работает жена Гогилашвили Мария Левченко, потребовал увольнения замминистра . Мария Левченко была одним из присутствующих во время отчета главы военной разведки Василия Бурбы Зеленскому по подготовке задержания вагнеровцев. После этого отчета задержание вагнеровцев было провалено.
- Через некоторое время после обнародования видео из Донецкой области сотрудники полиции передали журналистам видеозапись другого инцидента с участием Гогилашвили : 24 ноября его автомобиль остановили столичные полицейские. Это разозлило чиновника, он начал оскорблять патрульных и спрашивать, "почему они не узнали начальство".
- 13 декабря правительство уволило Гогилашвили с должности замминистра внутренних дел.
- Гогилашвили внесли в базу "Миротворца" .
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