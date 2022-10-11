Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"ВСУ продолжают наступать. Слобожанское наступление плавно перетекает на Луганщину. Заходим на территории, которые якобы аннексировал Путин. Но надо отметить, что свои коррективы вносит погода", - отметил Герун.

По его словам, уже несколько дней идут проливные дожди. Соответственно, активность боевых действий уменьшается, потому что бронетехника не может свободно продвигаться по размытым дорогам.

"Враг пытается зацепиться за любые препятствия на нашем пути и создает огневые засады. Именно вокруг Сватового будут проходить основные события наступления ВСУ в Луганской области", - подчеркнул Герун.

9-10 октября украинские бойцы уничтожили 15 танков, самолет Су-25 и 4 мест сосредоточения вооружения и военной техники оккупантов

За сутки 10 октября от рук оккупантов в Донецкой области погибли шесть мирных жителей

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