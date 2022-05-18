Татьяна Черновол: Реалии мирного города

Об этом она рассказывает на своей странице в Facebook.

"Вчера я плакала на заправке одного большого залитого солнцем города.

Накануне нас, троих бойцов со Стугной, накрыло сразу после нашей работы (мы даже убытки не успели заценить). Первая же мина легла возле нас – так что тащить в укрытие Стугну, уже было поздно потом их, мин, было еще много. Но нам повезло – оптика осталась цела, я повезла Стугну в ремонт. И это была уже третья заправка, где мне военной отказали продать бензин. Однако здесь было отказано с особой яростью. Продавщицам не понравилась моя просьба связаться с руководством, чтобы я могла попросить хоть 10 литров. Когда я заметила, что я заслужила право КУПИТЬ бензин в городе, который я уже месяц защищаю… их просто прорвало.

Они мне кричали, брызгаясь ядом, что они узнали, что я Черновол. Что я та самая негодяя депутат и потому никаких прав "качать права" у меня не имеет.

Я перечислила количество сожженной техники и русни, тут же, недалеко в 50 километровой зоне возле их города, тогда мне было сказано, что я пиарюсь тем, что воюю. Вокруг стояла куча гражданских, заправляемых по талонам, и никто меня не поддержал…

Слезы сами брызнули у меня из глаз от обиды. Я может еще сдержаться, но мне было плохо, пневмония. Месяц впереди с ковыдом и последняя ночевка в окопчике сказалась. Окопчик тот был чист, как могила. Два на полметра и глубиной в полторы. "Кто спит в могиле – долго будет жить", – говорила я себе скручиваясь калачиком на его дне, но если бы аккуратно я не двигалась комья глины все равно скатывалась мне в лицо и песок скрипел на зубах. Зато вражеские "птички" с тепловизорами, меня в этой "могиле" перекрытой сверху, не видели. О пневмонии я как-то даже не подумала…

Ну, ничего оптимистично, решила я, Стугну все равно вести на ремонт, как раз и подлечусь.

Я не могла даже вообразить, что на всех заправках мне откажут.

"Вам, военным, государство должно покупать", – в две глотки кричали мне продавщицы… Возможно и должно, но без всяких нареканий я все дни войны заправляюсь за свой счет. Военная зарплата позволяет, хотя никто из моего подразделения, который без передышки на нуле (некоторые с ночи войны) ни разу не получал славных боевых 100 тысяч.

Разве что перед поездкой, я договорилась с минометчиками – я одолжила им пикап для работы, а они пообещали, как будут возвращать, отблагодарить военным бензином. Но вернулись минометчики чернее ночи – в кузове пикапа плескалась кровь…

Большой залитый солнцем город такого не видит и не знает, орков здесь остановили давно и на подступах, город живет в мире, военные здесь, видите ли, уже вызывают ярость своими "правами".

Совершенно иначе было в начале войны. Когда я ездила за ракетами для корсара под Малином, я буквально проскочила впереди вражеской колонны. На мосту в Радомышле уже блоками заложили дорогу, я объяснила что везу ракеты и для меня кран подвинул блок. Пустая я вкатилась на закрытую заправку БРСМ. Слава Богу там, еще были рабочие, которые не отказали – заправили…

Неужели война так всем надоела, к недалекому фронту привыкли (танки там окопались, снаряды не долетают), что поддержка военных в этом большом залитом солнцем городе вышла из моды? Так всюду? Только здесь? Город, кстати, населен семидесятитрехпроцентными, и я себе представляю, что таким комфортнее верить, что войну выигрывает и их защищает исключительно один своими силами величественный Владимир Александрович?

Р.S. На фото скрин-привет, смс, который мне пришел, еще из одного города, который я защищала. Однако я не жалеюсь, я над этим смеюсь. В конце концов выплакалась (мне не стыдно плакать) и опять – оптимист. Мне своё делать. А еще я не одна. У меня есть команда, мое подразделение. Может, я и не лучший командир, но я, знаю, что им нужна я, а мне нужны они, чтобы выжить и победить. А большой залитый солнцем город, пусть думает, что хочет за нашими спинами. Главное, чтобы за нашими спинами".