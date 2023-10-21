"Вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны": глава КМВА Попко о защите неба над Киевом

Об этом сообщил руководитель киевской городской военной администрации Сергей Попко в интервью ТСН.

"Сейчас вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны. Она состоит из мобильных огневых групп, зенитно-ракетных комплексов разной дальности. На вооружении мобильных групп стоят: ЗРК - Оса, Avenger; ПЗРК Piorun, Игла, "Стрела", "Stinger", "Martlet", RBS-70; ЗСАУ "Gepard", ВСУ "Шилка", ЗУ-23 и т.д.", - отметил Попко.



По его словам, небо столицы защищают зенитно-ракетные комплексы: С-300, "Бук", "С-125", "NASAMS", "IRIS-T", "Crotale", "Patriot".

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Попко подчеркнул, что КГВА систематически и спланированно повышает эффективность ПВО Киева, в частности увеличивает количество мобильных огневых групп, а также совершенствует их техническое оснащение.



Глава КГВА обратился к киевлянам с призывом обязательно находиться в укрытиях во время воздушной тревоги, ведь ни одно ПВО в мире не гарантирует 100% безопасности.

"Помните, ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует всегда 100% безопасности, даже "Железный купол" в Израиле. Воздушные тревоги звучат, когда грозит реальная опасность. Поэтому все должны быть ответственными за свою жизнь и жизнь и здоровье своих родных и близких. Призываю всех жителей столицы, бизнес – каждый из вас, собственным примером, установками должен мотивировать людей находиться в укрытиях", - подчеркнул Попко.