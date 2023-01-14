Вокруг Соледара россияне уже положили огромное количество своих военных, – нацгвардеец Назаренко
Боец "Легиона Свободы" Нацгвардии Владимир Назаренко отметил, что первая фаза битвы за Бахмут выиграна украинской армией
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"К ситуации вокруг Бахмутского направления и Соледара нужно подходить с холодным умом. Продолжается оборона, и успехи украинской армии заключаются в следующем. То, что враг пытается продвигаться на северных и южных окрестностях Бахмутского направления, говорит о том, что первая фаза битвы за Бахмут выиграна на украинской армией", - подчеркнул Назаренко.
По его словам, продолжаются тяжелые бои на южном направлении Донетчины.
"Россияне уже боятся штурмовать Бахмут в лоб. Сколько оккупанты не собрали бы войск, они не могут взять Бахмут в лоб. Поэтому происходят активные бои на южном направлении Донетчины. Соледар - это несколько квадратных километров выжженной земли и выжженного города. Враг там положил огромное количество своих военных. То, что россияне зашли в часть Соледара означает, что им негде закрепиться. Держаться враг там не может, они до этого уничтожили этот город и сейчас становятся легкими мишенями", - добавил Назаренко.
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