Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"К ситуации вокруг Бахмутского направления и Соледара нужно подходить с холодным умом. Продолжается оборона, и успехи украинской армии заключаются в следующем. То, что враг пытается продвигаться на северных и южных окрестностях Бахмутского направления, говорит о том, что первая фаза битвы за Бахмут выиграна на украинской армией", - подчеркнул Назаренко.

По его словам, продолжаются тяжелые бои на южном направлении Донетчины.

"Россияне уже боятся штурмовать Бахмут в лоб. Сколько оккупанты не собрали бы войск, они не могут взять Бахмут в лоб. Поэтому происходят активные бои на южном направлении Донетчины. Соледар - это несколько квадратных километров выжженной земли и выжженного города. Враг там положил огромное количество своих военных. То, что россияне зашли в часть Соледара означает, что им негде закрепиться. Держаться враг там не может, они до этого уничтожили этот город и сейчас становятся легкими мишенями", - добавил Назаренко.

Аналитики ISW считают, что объявление РФ о захвате Соледара лишь подчеркнуло борьбу между минобороны РФ и ЧВК Вагнера: в заявлении министерства речь не шла о причастности вагнеровцев к успехам в захвате города

Спикер Государственного департамента США Ведант Патель заявил, что Россия понесла колоссальные потери и заплатила большую цену за атаки города Соледар в Донецкой области.

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