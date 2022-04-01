Вокруг Шостки большое кольцо, – Акперов

О скоплении врага на севере Сумской области рассказал Вадим Акперов, депутат Сумского горсовета в эфире Еспресо



Депутат сообщил: "Что касается врага, он остается в направлении Бурыни, Конотопа, Белопольского района - это больше на север Сумской области. Там их достаточно большое скопление. Также постоянное движение с направления Российской Федерации, через Сумскую область в Черниговскую и наоборот, вывозят какую-то подбитую технику. Иногда возникают бои на этих направлениях с ВСУ Сегодня, 1 апреля, по информации, полученной из города Шостки, вокруг Шостки возникло большое кольцо. И будем смотреть, как будут развиваться события, с ВСУ готовы дать отпор. Ситуация остается непростой".





Напомним, 31 марта Вадим Акперов рассказал, что Сумская область приходит в себя после боевых действий.

30 марта Вадим Акперов сообщил, что в Тростянце еще проходит зачистка, много россиян прячется на угнанных гражданских авто.