Вокруг Шостки большое кольцо, – Акперов
Враг остается по направлению к северу Сумской области: Бурынь, Конотоп, Белопольский район. Постоянное движение со стороны РФ через Сумскую область в Черниговскую и наоборот. Вокруг Шостки возникло большое кольцо.
О скоплении врага на севере Сумской области рассказал Вадим Акперов, депутат Сумского горсовета в эфире Еспресо
Депутат сообщил: "Что касается врага, он остается в направлении Бурыни, Конотопа, Белопольского района - это больше на север Сумской области. Там их достаточно большое скопление. Также постоянное движение с направления Российской Федерации, через Сумскую область в Черниговскую и наоборот, вывозят какую-то подбитую технику. Иногда возникают бои на этих направлениях с ВСУ Сегодня, 1 апреля, по информации, полученной из города Шостки, вокруг Шостки возникло большое кольцо. И будем смотреть, как будут развиваться события, с ВСУ готовы дать отпор. Ситуация остается непростой".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.37Продажа 32.92
- Актуальное
- Важное