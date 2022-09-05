Вокруг Северского Донца у ВСУ есть возможность расширения плацдарма, - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец считает, что освобождение поселка Озерное в Донецкой области является достаточно показательным элементом
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Российские войска в этом участке не способны сопротивляться, если мы можем так быстро провести понтонные переправы. Вокруг Северского Донца в ВСУ есть возможность расширения плацдарма и отвержения врага с нашей территории", - отметил Згурец.
По словам эксперта, ситуация остается сложной вокруг Бахмута и Донецка.
"Там враг пытается штурмовать направления Авдеевка – Марьинка, используя артиллерию. Выбивать противника из зоны Донецка достаточно сложно, но мы должны найти способы минимизации огневой мощи врага", – отметил Згурец.
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