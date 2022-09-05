Вокруг Северского Донца у ВСУ есть возможность расширения плацдарма, - Згурец

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Российские войска в этом участке не способны сопротивляться, если мы можем так быстро провести понтонные переправы. Вокруг Северского Донца в ВСУ есть возможность расширения плацдарма и отвержения врага с нашей территории", - отметил Згурец.

По словам эксперта, ситуация остается сложной вокруг Бахмута и Донецка.

"Там враг пытается штурмовать направления Авдеевка – Марьинка, используя артиллерию. Выбивать противника из зоны Донецка достаточно сложно, но мы должны найти способы минимизации огневой мощи врага", – отметил Згурец.

В сутки Россия в войне с Украиной потеряла около 300 военных, 29 бронированных машин, 19 танков и 10 артиллерийских систем

Во временно оккупированном Донецке россияне начали насильно "мобилизовывать" больных из больниц, в том числе раненых в результате боевых действий

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