Об этом в эфире Еспресо сообщил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.

"В самом городе накопления военных нет. В город постоянно заезжают военные, они едут приобрести какие-то товары и довольно быстро перемещаются. Местные говорят, что в окрестностях лесистая местность, садовые общества почти все заняты личным составом оккупантов", - сказал он.