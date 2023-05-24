Вокруг Северодонецка почти вся местность занята оккупантами, - председатель ВГА Стрюк
В Северодонецке накопления русских военных нет, оккупанты поселились на окраинах - в лесах и садовых обществах
Об этом в эфире Еспресо сообщил глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк.
"В самом городе накопления военных нет. В город постоянно заезжают военные, они едут приобрести какие-то товары и довольно быстро перемещаются. Местные говорят, что в окрестностях лесистая местность, садовые общества почти все заняты личным составом оккупантов", - сказал он.
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