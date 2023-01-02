24 февраля 2022 г. мы стали свидетелями того, как упала система безопасности, которая была до этого в мире. Путин и его команда сделали все возможное, чтобы бросить вызов не только Украине, но и всему миру, разбив систему безопасности, которая была до сих пор и архитектуру сосуществования на земном шаре. Был ли мир к этому готов?

На самом деле никакой системы безопасности и не было. Формально, конечно, существовали все эти атрибуты, построенные после Второй мировой войны. На сегодняшний день ООН - одна из самых импотентных организаций в мире. У Организация Объединенных Наций устав, благодаря которому Россия находится в Совете Безопасности, имеет право вето и постоянный статус. Мир тотально изменился. И те, кто не мог удержать эту систему безопасности, несут за это соответственность. Мы ждем работы над ошибками.

Наша война – первая война XXI века. Мы запустили процесс строительства XXI века.



Первым результатом этого является то, что мы поверили в себя как нация и как государство, а россияне – нет.

Мы поняли, что компромиссы ради компромиссов никуда не ведут, а россияне считают, что имперская политика может применяться снова и снова. Очень важно, чтобы Украина вместе со странами Запада поставила Путина на место. Поэтому сейчас нет системы безопасности и без Украины она существовать не может.

Будущая система безопасности будет создана. Ее формирование может быть революционным: все рухнет в результате коллапса и придут "черные лебеди" или же она будет поступательно революционной. И очень важно понять, будет ли мир построен на соперничестве демократии против автократии или стран Запада против Востока. Если говорить об автократии и демократии, то это система зла и добра. И показать миру где добро, а где зло – это наша миссия. Наша непростая миссия, поскольку мы платим по ней очень большую цену.

А может быть система, когда будет соперничество стран Запада и Востока и тогда это будет система "свой - чужой". Неважно, как будет происходить становление системы безопасности, важно то, что мы всегда будем на стороне добра.

Будут новые системы безопасности, где будет либо расширенное НАТО, либо новая система с участием демократических стран Азии. И мы будем частью этой системы. Поскольку все поняли, что украинцы – это люди, до конца готовые идти вперед за свои ценности. И это именно то, чего так не хватает миру сейчас.

На фоне несостоятельности ООН мы стали свидетелями создания новой площадки для решения вопросов безопасности, в частности вопросов, касающихся защиты Украины от российской агрессии, это “Рамштайн”,

который проходит на немецкой авиабазе США, в результате к которому присоединились 40 министров из разных стран. Там люди говорят о том, что нужно сделать сегодня, что нужно сделать завтра, что нужно сделать послезавтра. И на основе этого партнерства может появиться нечто совершенно новое. Очень важно, чтобы сейчас это был не только Североатлантический альянс, но чтобы это был альянс всех демократических стран, готовых вкладываться в борьбу.

30 сентября 2022 г. Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО. В конце 2022 года президент Эмманюэль Макрон заявил, что сомневается в членстве Украины в НАТО. Что по вашему, кроме войны, нам мешает экстерном вступить в НАТО? Притом что один из пунктов мы уже выполняем, поскольку наша страна переходит на стандарты НАТО и пользуется оружием НАТО.

Только одно – страх. Но не наш страх, а страх некоторых стран Запада и политиков. И они будут тянуть время и уверять нас, что стоит подождать, пока путинский режим перезагрузится, и только тогда мы сможем пройти вперед. И это фундаментальное заблуждение.

А что касается Макрона, призываю прислушиваться к его словам, но не воспринимать это как абсолютную истину. У них все должно быть прогнозировано, а жизнь не может быть такой. И мы теперь понимаем, что нужно ценить и себя, и родных, и страну, и этому мы должны научить наших соседей на Западе. Добро должно быть зубастым. У него тоже есть способность бороться за себя. И мы это показали.

Путин и Лавров говорят о том, что мы являемся свидетелями того, как мир переходит к созданию многополярности. Как вы оцениваете эти заявления? И предстают ли для мира Путин и Лавров крупными геостратегами?

Пусть бы они смотрели, как бы Россия ни стала многополярной. И чтобы она не стала империей, которая не состоялась, чего мы все от всей души хотим, но что еще больше, над чем должны работать. Будет ли это какой-то коллапс в России или это будет перезагрузка? И это очень непростая история. Поскольку, как будет происходить депутинизация или дерашинизация? Кто это будет делать? Нацистская Германия, Япония – там же была оккупация. А в случае России, кто это будет делать? Сегодняшняя либеральная оппозиция? Ну это выглядит, мягко говоря, плохо.

+7% алкоголизма, так же +7 - 8% женский алкоголизм. Число преступлений растет. Количество вооруженных преступлений в разы больше. До миллиона человек уехали из России. Западные компании покидают Россию. Но не нужно недооценивать Россию. Деньги пока у Путина есть. И армию и российский сектор безопасности никак нельзя недооценивать.

Поэтому у нас должна быть стратегическая задача: не только освободить Украину, но и сделать так, чтобы для нас и всего мира больше не было угрозы реваншистского режима.

Украина превыше всего и она только для нас. А у всех остальных свои интересы. Поэтому мы должны строить свою политику так, чтобы их интересы были смежными с нашими. И чтобы они поняли, что с нашей победой они получат большую пользу.

С 24 февраля 2022 года не действуют никакие договоренности между Украиной и Россией. Путин отмечает, что он не прочь сесть за стол переговоров с Украиной, так как все войны заканчиваются договоренностями. Чисто теоретический вопрос: О чем можно договариваться с РФ, если они не хотят и точно не будут соблюдать какие-либо договоренности?

Если говорить об обмене пленными, истории с зерном, то разговоры об этом продолжаются сейчас. Если же говорить о мирном соглашении с этим режимом, я в это не верю. Потому что Путин постоянно говорит российским журналистам о том, что нужно объединить российские народы. Он считает это своей миссией, и мы его никогда не переубедим. Мы можем его только одолеть. И путем своей победы объяснить, что мы не являемся частью его народа. Если сравнивать историю России и Украины, то история Украины была совершенно другой. Она была о Козацкой Сечи, Магдебургском праве, Литовских статутах — она была совершенно иной, с другими ценностями и уважением к человеку. А в России – Иван Грозный, Сталин, Петр I. Вся их идеология построена на том, чтобы гордиться прошлым. А наша ментальность построена на том, что мы всегда смотрели в будущее. И это всегда было непростой задачей, и это именно то, чем мы фундаментально отличаемся. Но Путин этого никогда не поймет, и нам нужно понимать его аргументацию как врага. Врага всегда следует понимать. Он не изменил своих целей в отношении Украины. Он продолжает мучить нас сейчас, будет мучить нас завтра и послезавтра, пока мы не победим этот режим. Это неотъемлемая часть нашей победы — сделать так, чтобы угроза от этого режима прекратила свое существование. И для этого Россия больше не может быть геополитическим игроком. Мы с Вами говорили о многополярном мире. Мы, украинцы, всегда были толерантными, мы всегда понимали других, но преступники не должны быть частью многополярного мира, ведь они могут только разрушать и убивать. И дело всего остального мира обуздать тех, кто являются преступниками. Этот процесс может длиться долго, а может идти быстрее. Но главное, чтобы мы перезагрузили Россию, ведь без этого опасность для Украины не исчезнет.

Не могу у вас не спросить о заявлении Ангелы Меркель, прозвучавшем в интервью немецкому изданию Die Zeit, когда бывший канцлер Федеративной Республики Германии сказала о том, что возвращение Донбасса под контроль Украины, но с серьезными уступками России это была попытка выиграть время. Таким образом, Минские соглашения I и Минские соглашения II были способом для того, чтобы дать Украине возможность построить армию и обеспечить ее оружием для будущего противостояния с РФ. Соответствует ли это действительности?

Я думаю однозначно да. Но Ангела немного лукавит. Поскольку она хотела урегулирования. Мы прекрасно знаем, что Нормандский формат возник благодаря ее желанию, и американцы очень хотели остаться в стороне. Но ее оценка того времени заключалась в том, что Путин считает американцев главными драйверами Майдана. И она стремилась урегулировать ситуацию посредством координации с партнерами. И я считаю, что это была неправильная оценка того времени. Но Ангела Меркель сделала очень много для того, чтобы давить на Путина. Она хороший тактик и она знает, как повернуть время, чтобы оно работало на нас. Однако чего она не понимала как стратег, но, наверное, понимала как тактик, что Путин способен на все. Поэтому Ангеле Меркель нужно отдать должное — она, конечно, совершила несколько политических ошибок, но, тем не менее, она искренне пыталась помогать Украине. На самом деле она не является политиком XXI века, я думаю, что она является политиком между ХХ и ХХІ веками. Поэтому за что-то мы ей очень благодарны, а за что-то всегда будем вспоминать незлым и не тихим словом.

В конце года состоялся визит Зеленского в США: встреча с Байденом, выступление перед Конгрессом, внимание всех мировых медиа. Президент Джо Байден дал понять Украине, что его страна будет с нами до тех пор, пока мы не одержим победу над Россией. Что это значит для мира и России?

Что касается визита, то я считаю, что это был хороший визит не только по тому, как он разошелся в медиа, а это была возможность испытать настоящую эмоцию для американцев и показать им, что они лидеры западного мира и их помощь является определяющей. И этот визит - хорошее событие, поскольку Байден показал, что он готов в это вкладываться. Это его личная история как политика и как человека. И частью его политического наследия должна быть общая победа над Россией. Этим визитом он показал, что у нас должна быть общая история успеха. И эта история успеха – это Украина как демократическое государство и как союзник Соединенных Штатов. И после этого визита мы будем переходить от партнерства к союзничеству и взаимным элементам помощи. Поэтому этот визит многого стоит. Да и в конце концов это по-человечески важно. Это рождественские дни, когда люди собираются семьями и видят на своих экранах людей, у которых нет электричества и тепла. Что меня не может не радовать, так это то, что есть новый пакет помощи. Это в основном оборонительное оружие. С помощью этого оружия стакан наполовину полный, но пока только на половину. И очень важно, чтобы у нас была общая стратегия, ослабляющая Россию и ее режим.