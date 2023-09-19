Вокруг оккупированных городов враг строит сплошные крепости и разрушает берега реки Молочная: мэр Мелитополя об оборонных мерах армии РФ
Иван Федоров, городской голова Мелитополя, отметил, что российские войска продолжают укрепляться, чтобы усложнить продвижение украинских Сил обороны
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Противник продолжает строить линии обороны, с которыми теперь так сложно бороться нашим героическим военным. Кроме того, захватчик строит вокруг наших городов сплошные крепости, чтобы усложнить продвижение украинских Вооруженных Сил. Именно это оккупанты делают вокруг Токмака, Мелитополя", - рассказал Иван Федоров.
Федоров добавил, что в Мелитополе российские войска максимально разрывают берега реки Молочная, чтобы заболотить местность и создать естественное защитное сооружение.
"Также оккупанты завезли огромное количество леса-кругляка, чтобы строить себе блиндажи. Не говоря уже о том, что постоянной практикой врага является строительство подземных городов из морских контейнеров, которые действительно усложняют продвижение для наших героических Сил обороны. Но я уверен, что все эти враждебные действия точно не остановят наши Вооруженные Силы, поэтому мы должны всячески помогать нашим защитникам продолжать продвижение", - подчеркнул городской голова Мелитополя.
- 10 сентября стало известно, что в Мелитополе россияне установили вышки мобильной связи. Таким образом, оккупанты прослушивают телефонные разговоры местных жителей.
- 15 сентября мэр Мелитополя Иван Федоров проинформировал, что жители Мелитополя сообщают о звуках одиночного взрыва
- 18 сентября во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели несколько взрывов. Российские оккупационные "власти" сообщили о работе ПВО и сбитии ракет
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.76 Покупка 37.76Продажа 38.53
- EUR Покупка 40.5Продажа 41.48
- Актуальное
- Важное