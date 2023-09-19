Вокруг оккупированных городов враг строит сплошные крепости и разрушает берега реки Молочная: мэр Мелитополя об оборонных мерах армии РФ

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Противник продолжает строить линии обороны, с которыми теперь так сложно бороться нашим героическим военным. Кроме того, захватчик строит вокруг наших городов сплошные крепости, чтобы усложнить продвижение украинских Вооруженных Сил. Именно это оккупанты делают вокруг Токмака, Мелитополя", - рассказал Иван Федоров.

Федоров добавил, что в Мелитополе российские войска максимально разрывают берега реки Молочная, чтобы заболотить местность и создать естественное защитное сооружение.

"Также оккупанты завезли огромное количество леса-кругляка, чтобы строить себе блиндажи. Не говоря уже о том, что постоянной практикой врага является строительство подземных городов из морских контейнеров, которые действительно усложняют продвижение для наших героических Сил обороны. Но я уверен, что все эти враждебные действия точно не остановят наши Вооруженные Силы, поэтому мы должны всячески помогать нашим защитникам продолжать продвижение", - подчеркнул городской голова Мелитополя.