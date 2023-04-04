Вокруг Мариуполя зафиксировали смену основного движения окупантов, - Андрющенко
Российские войска изменили основное движение вокруг оккупированного Мариуполя, вчера они массово перевозили грузовики с БК и трали с техникой
Об этом сообщил в telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"За вчера (3 апреля, – ред.) зафиксировано изменение основного движения оккупантов вокруг Мариуполя", – написал он.
Также по его словам, грузовики с БК и тралы окупантов с гусеничной техникой массово перемещались из Мариупольского района и из района с. Розовка Запорожской области в Левобережном районе Мариуполя и Новоазовский район.
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При этом в сторону Бердянска двигались только топливозаправщики россиян.
- 30 марта сообщалось, что в центре временно оккупированного Мариуполя российские захватчики установили систему подзарядки противовоздушной обороны.
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