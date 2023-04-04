Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Вокруг Мариуполя зафиксировали смену основного движения окупантов, - Андрющенко

Вокруг Мариуполя зафиксировали смену основного движения окупантов, - Андрющенко

4 апреля, 2023 вторник
10:29
война с Россией

Российские войска изменили основное движение вокруг оккупированного Мариуполя, вчера они массово перевозили грузовики с БК и трали с техникой

Об этом сообщил в telegram-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"За вчера (3 апреля, – ред.) зафиксировано изменение основного движения оккупантов вокруг Мариуполя", – написал он.

Также по его словам, грузовики с БК и тралы окупантов с гусеничной техникой массово перемещались из Мариупольского района и из района с. Розовка Запорожской области в Левобережном районе Мариуполя и Новоазовский район.

Читайте также: Оккупанты везут в Запорожскую область пирамидальные противотанковые сооружения "зубы дракона", - Андрющенко

При этом в сторону Бердянска двигались только топливозаправщики россиян.

  • 30 марта сообщалось, что в центре временно оккупированного Мариуполя российские захватчики установили систему подзарядки противовоздушной обороны.
Видео
Мариуполь
Донетчина
оккупированные территории
Читайте также:
Микола Княжицький
2 апреля, 2023 воскресенье
Вызывают сомнения способы, которыми Киево-Печерскую лавру освобождают от УПЦ МП, - Княжицкий
Євстратій Зоря
Автор Евстратий Зоря
3 апреля, 2023 понедельник
Избиение в Хмельницком: народ не хочет слушать, что говорят в УПЦ-МП
1 апреля, 2023 суббота
"Я был шокирован этой реакцией": Порошенко жестко отреагировал на позицию МОК по РФ
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.01
    Покупка 37.01
    Продажа 37.93
  • EUR
    Покупка 40.02
    Продажа 40.93
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
4 апреля
11:07
Кулеба обсудил с Боррелем поставки боеприпасов в Украину
10:52
По вселенной "Гарри Поттера" могут снять сериал, НПО близкий к соглашению, - Bloomberg
10:49
Зеленский о визите бывшего госсекретаря США Помпео в Киев: мощный сигнал поддержки украинцев в борьбе за свободу
10:39
В Воздушных силах рассказали об опасности применения Россией планирующих бомб
10:22
СБУ уличила жителя Днепропетровщины, который передавал врагу данные о размещении самолетов ВСУ
10:12
Мировые цены на нефть растут второй день подряд
10:12
РФ ночью обстреляла пограничники Сумщины: есть трое раненых и повреждение админздания
10:00
OPINION
Все российские версии теракта в Петербурге – плохие
10:00
доллар
Курс валют на 4 апреля: цены в украинских обменниках
09:56
Япония
Премьер Японии Кишида планирует провести серию встреч перед саммитом G7, одна из тем – война РФ против Украины
09:54
РФ хочет заменить группу Вагнера в Украине более контролируемыми ЧВК, - британская разведка
09:35
В Нидерландах поезд сошел с рельсов и столкнулся со строительным краном: есть погибший и около 30 пострадавших
09:34
За прошедшие сутки россияне убили четырех жителей Донбасса
09:14
Tesla
Tesla должна выплатить $3,2 млн бывшему темнокожему работнику по делу о расовой дискриминации
09:01
Во французском городе Авиньон появился мурал с Макроном - "Гитлером"
09:00
Укрпочта представила марку, посвященную Kalush Orchestra
08:46
Оккупанты утром из артиллерии обстреляли Купянск: горела хозяйственная постройка
08:31
Инфографика
В сутки ВСУ ликвидировали 530 российских военных, 8 танков и 15 беспилотников
08:28
TikTok
В Австралии запретят TikTok на устройствах госчиновников по соображениям безопасности
08:23
Венгрия
"Символические действия не приблизят завершение этой войны": МИД Венгрии об ордере суда в Гааге на арест Путина
08:03
байден
"Не будет так плохо, как вы думаете": Байден о решении стран-членов ОПЕК+ сократить добычу нефти
08:02
OPINION
"Война в Буковеле". Персонажей типа Фатулы создает коррупция
07:42
Россияне совершили 61 обстрел Херсонщины за прошедшие сутки, погиб человек
07:39
Обновлено
Враг атаковал в Одесскую область: ПВО сбила 14 из 17 "шахедов"
07:28
Пентагон
В США не могут подтвердить, что китайский воздушный шар мог собрать данные из военных объектов
07:18
США получили разрешение Филиппин на использование четырех военных баз вблизи Тайваньского пролива
06:49
На Херсонщине оккупанты на сутки запрещали гражданским покидать дома: закрытыми были магазины и больницы, - Генштаб
06:25
Гендиректор МАГАТЭ 5 апреля едет в Россию говорить о безопасности на ЗАЭС
06:03
ООН
В ООН назвали количество украинцев, погибших в марте в результате полномасштабного вторжения России
05:27
Президент Польши получил в Риме Огонь мира: его зажгут на Европейских играх
04:59
Логотип Twitter изменился: вместо синей птички – собачка Doge
04:32
Успешное наступление ВСУ будет иметь геополитические последствия для РФ и поощрит Запад помогать Украине, – NYT
04:01
Минспорта предоставило федерациям разъяснения о бойкоте соревнований с участием россиян
03:11
"Эта насмешка и пережиток прошлого": эксгоссекретарь США Помпео о членстве РФ и Китая в Совбезе ООН
02:15
Более 30 нардепов подготовили постановление о расторжении соглашения УПЦ МП с Почаевской лаврой
01:22
Столтенберг предложил странам НАТО предоставлять Украине по €500 млн в год, - Bloomberg
00:54
Украина получит от Нидерландов очередной транш помощи на €274 млн
00:46
Обновлено
Дональд Трамп
Трамп прилетел в Нью-Йорк, где предстанет перед судом
00:27
Фермеры угрожают пикетировать визит Зеленского в Польшу из-за украинского зерно
00:16
Зеленский рассказал американским конгрессменам о ситуации на передовой и озвучил прогнозы ее развития
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV