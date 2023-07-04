Вокруг Бахмута идут бои, в которых ВСУ срезают нависающую над городом вражескую "клешню", - Згурец
Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец отметил, что в районе Клещиевки враг держит мощный опорный пункт
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Информации от Генштаба стало меньше. Это говорит о том, что на каких-то участках происходят действия, которые станут основой для оптимистических выводов. Следует отметить, что продолжаются боевые действия вокруг Бахмута, где срезается нависающая с севера и юга "клешня". Продолжается продвижение наших войск в сторону Берховки и Клещиевки. Вчера видели хорошую работу 22-й бригады артиллерии ВСУ, когда они уничтожали противника в посадке перед Клещиевкой. Клещиевка сейчас стала таким городом, где враг удерживает мощный опорный пункт в лесополосе. Там происходят активные боевые действия с нашей стороны", - подчеркнул Згурец.
По словам военного эксперта, на юге ВСУ продолжают уничтожать резервы армии врага.
"Что касается юга, то в направлении Орехов - Мелитополь и Великая Новоселка - Бердянск действия подразделений ВСУ направлены на вытеснение противника из опорных пунктов, которые враг занимает. Продолжаются боевые действия в зоне Ривнополя и в сторону Старомихайловки. Тактика украинской стороны остается неизменной - уничтожение резервов силами артиллерии. Такие действия будут определять общую картину, которая проходит на поле боя", - отметил Згурец.
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