Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Информации от Генштаба стало меньше. Это говорит о том, что на каких-то участках происходят действия, которые станут основой для оптимистических выводов. Следует отметить, что продолжаются боевые действия вокруг Бахмута, где срезается нависающая с севера и юга "клешня". Продолжается продвижение наших войск в сторону Берховки и Клещиевки. Вчера видели хорошую работу 22-й бригады артиллерии ВСУ, когда они уничтожали противника в посадке перед Клещиевкой. Клещиевка сейчас стала таким городом, где враг удерживает мощный опорный пункт в лесополосе. Там происходят активные боевые действия с нашей стороны", - подчеркнул Згурец.

По словам военного эксперта, на юге ВСУ продолжают уничтожать резервы армии врага.

"Что касается юга, то в направлении Орехов - Мелитополь и Великая Новоселка - Бердянск действия подразделений ВСУ направлены на вытеснение противника из опорных пунктов, которые враг занимает. Продолжаются боевые действия в зоне Ривнополя и в сторону Старомихайловки. Тактика украинской стороны остается неизменной - уничтожение резервов силами артиллерии. Такие действия будут определять общую картину, которая проходит на поле боя", - отметил Згурец.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что Силы обороны продолжают наступать на южном и восточном направлениях. За прошедшую неделю украинские военные освободили около 38 кв. км территорий

Силы обороны Украины продвигаются по флангам и эффективно уничтожают россиян на Бахмутском направлении. Ситуация на этом направлении снова обострилась









