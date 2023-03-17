Вокруг Авдеевки очень много вражеской силы, у противника нет снарядного голода, - руководитель ВГА Барабаш
Виталий Барабаш, руководитель Авдеевской городской военной администрации, отметил, что у врага нет проблем ни с боекомплектами, ни с личным составом
Об этом он сообщил в эфире Еспресо.
"Очень много вокруг Авдеевки вражеской силы, нет какой-то точной цифры, чтобы можно было ее озвучить, но их очень много. Нет у них проблем ни с боекомплектами, ни с личным составом. В последнее время не очень у них едет техника, хотя она есть, но не столь многочисленна. Нет этого снарядного голода у врага, как говорят некоторые эксперты", - прокомментировал руководитель Авдеевской городской военной администрации
Виталий Барабаш добавил, что иногда хочется пригласить таких экспертов в Авдеевку и Бахмут, чтобы они знали, какие вещи озвучивать.
"Бахмут, Авдеевка, Лиман - в этих городах не наблюдается снарядный голод у противника. Приведу примеры, несколько дней назад по Авдеевке было нанесено более 250 обстрелов, по Бахмуту - более 300, Лиман - более 600. Так о каком снарядном голоде мы можем говорить?", - сказал Барабаш.
- За 17 марта по Авдеевке враг совершил уже более 15 обстрелов, сообщил Виталий Барабаш, руководитель Авдеевской городской военной администрации.
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