Вокруг атомной станции не должно быть военных действий, — министр энергетики США Гренголм
В США следят за ситуацией вокруг Запорожской АЭС и подчеркивают, что вокруг атомной станции не должно быть военных действий
Об этом министр энергетики США Дженнифер Гренголм заявила в интервью "Голосу Америки".
"Мы согласны с демилитаризацией, вокруг атомной станции не должно быть военных действий. Точка. Это очень опасно. Мы очень внимательно следим за ситуацией. В регионе есть датчики, за которыми наблюдают наши ученые. Мы решительно осуждаем то, что сделала Россия", - заявила она.
Гренголм также призвала прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС.
"Мы хотим, чтобы они вернули контроль над станцией украинцам. Мы очень благодарны работникам станции, которые продолжают ее обслуживать и стараются соблюдать правила безопасности. Но мы хотим, чтобы Международное агентство по атомной энергии имело доступ, чтобы они могли помочь с безопасностью, могли наблюдать и убедиться, что протоколы безопасности внедряются. И этого еще не произошло. Поэтому мы призываем Россию вернуть контроль украинцам. И все военные действия возле станции должны прекратиться", - подчеркнула министр.
Она добавила, что конечная цель – вернуть станцию украинским властям, убедиться, что мы ведем постоянный мониторинг и нет признаков радиологического загрязнения. По словам Гренголм, никто из стран мира не хочет ядерной катастрофы, а в случае чрезвычайного происшествия радиоактивные осадки могут нанести вред самой России.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил о возможных провокациях РФ относительно визита МАГАТЭ на территорию ЗАЭС и заявил , что делегация должна добраться до атомной электростанции только через контролируемую правительством Украины территорию.
-
18 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил , что готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.
- 18 августа в Энергоатоме сообщили, что оккупанты угрожают остановить Запорожскую АЭС. НАЭК "Энергоатом" подчеркнула, что остановка работы Запорожской атомной станции оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное