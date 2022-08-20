Вокруг атомной станции не должно быть военных действий, — министр энергетики США Гренголм

Об этом министр энергетики США Дженнифер Гренголм заявила в интервью "Голосу Америки".

"Мы согласны с демилитаризацией, вокруг атомной станции не должно быть военных действий. Точка. Это очень опасно. Мы очень внимательно следим за ситуацией. В регионе есть датчики, за которыми наблюдают наши ученые. Мы решительно осуждаем то, что сделала Россия", - заявила она.

Гренголм также призвала прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС.

"Мы хотим, чтобы они вернули контроль над станцией украинцам. Мы очень благодарны работникам станции, которые продолжают ее обслуживать и стараются соблюдать правила безопасности. Но мы хотим, чтобы Международное агентство по атомной энергии имело доступ, чтобы они могли помочь с безопасностью, могли наблюдать и убедиться, что протоколы безопасности внедряются. И этого еще не произошло. Поэтому мы призываем Россию вернуть контроль украинцам. И все военные действия возле станции должны прекратиться", - подчеркнула министр.

Она добавила, что конечная цель – вернуть станцию украинским властям, убедиться, что мы ведем постоянный мониторинг и нет признаков радиологического загрязнения. По словам Гренголм, никто из стран мира не хочет ядерной катастрофы, а в случае чрезвычайного происшествия радиоактивные осадки могут нанести вред самой России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил о возможных провокациях РФ относительно визита МАГАТЭ на территорию ЗАЭС и заявил , что делегация должна добраться до атомной электростанции только через контролируемую правительством Украины территорию.

18 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил , что готов возглавить делегацию на Запорожскую атомную электростанцию.

18 августа в Энергоатоме сообщили, что оккупанты угрожают остановить Запорожскую АЭС. НАЭК "Энергоатом" подчеркнула, что остановка работы Запорожской атомной станции оккупантами приблизит сценарий радиационной катастрофы.