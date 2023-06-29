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Вокалист U2 Боно создал портрет Зеленского для The Atlantic, его тиражируют для UNITED24

29 июня, 2023 четверг
19:58
Культура

Боно создал портрет Зеленского для обложки The Atlantic, с нее готовят лимитированную версию сувениров, которые продадут для нужд UNITED24

Об этом в телеграме сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Новый крутой проект UNITED24 и вокалиста легендарного U2 Боно. Он создал иллюстрацию с изображением президента Зеленского для обложки одного из самых влиятельных мировых журналов The Atlantic. Теперь группа выпустила лимитированную версию футболок, худи и плакатов с этой иллюстрацией Президента. Вся прибыль от продаж пойдет на покупку машин скорой помощи через UNITED24", - говорится в сообщении.

Министр поблагодарил группу U2 и Боно за постоянную поддержку Украины и отметил, что все эти изделия можно приобрести по ссылке.

Федоров добавляет, что более чем за год работы UNITED24 благодаря таким сборам приобрели 191 автомобиль скорой помощи, тысячи единиц оборудования — от генераторов для больниц до аппаратов ИВЛ, от рентгеновских аппаратов с C-аркой до тренажеров для реабилитации раненых. И они уже спасают жизнь.

  • Солист ирландской рок-группы U2 Боно создал портрет Зеленского к июньскому выпуску журнала The Atlantic еще в мае.
  • 8 мая музыканты легендарной ирландской группы U2 Бон и Эдж дали импровизированный концерт на столичной станции метро "Хрещатик".

Владимир Зеленский
Война с Россией
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