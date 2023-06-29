Об этом в телеграме сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Новый крутой проект UNITED24 и вокалиста легендарного U2 Боно. Он создал иллюстрацию с изображением президента Зеленского для обложки одного из самых влиятельных мировых журналов The Atlantic. Теперь группа выпустила лимитированную версию футболок, худи и плакатов с этой иллюстрацией Президента. Вся прибыль от продаж пойдет на покупку машин скорой помощи через UNITED24", - говорится в сообщении.

Министр поблагодарил группу U2 и Боно за постоянную поддержку Украины и отметил, что все эти изделия можно приобрести по ссылке.

Федоров добавляет, что более чем за год работы UNITED24 благодаря таким сборам приобрели 191 автомобиль скорой помощи, тысячи единиц оборудования — от генераторов для больниц до аппаратов ИВЛ, от рентгеновских аппаратов с C-аркой до тренажеров для реабилитации раненых. И они уже спасают жизнь.