Воины ВСУ ударили по тыловой инфраструктуре врагов, – Генштаб
Оккупационные российские войска на протяжении последних суток значительных успехов в ведении наступательной операции не имели ни на одном из направлений. Основные свои усилия они сосредоточили на закреплении и содержании ранее занятых рубежей
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Еспресо.TV .
Согласно оперативной информации на 06:00 14 марта, состояние, положение и характер действий сил обороны – без существенных изменений.
"Вооруженными Силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины. За предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотных летательных аппарата", – говорится в сообщении Генштаба.
В Вооруженных силах отметили: враг использует гражданскую инфраструктуру, в том числе религиозные объекты, для того, чтобы оборудовать там огневые позиции, разместить вооружение и военную технику.
Между тем, морально-психологическое состояние рашистов остается на низком уровне, военнослужащие ВС РФ отказываются выполнять приказы командования. По информации Генштаба ВСУ, в российском городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры, где содержатся российские военнослужащие, которых после лечения выписаны из госпиталей и ожидающие отправки в подразделения. В этом же лагере находятся военные ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся мероприятия досудебного дознания.
В Генштабе ВСУ также добавили, что один из высокопоставленных чиновников сил специальных операций Республики Беларусь отметил: спецназовцы вооруженных сил РБ участия в войне с Украиной не будут принимать.
- Напомним, перед тем в Минобороны сообщили , что Воздушные силы Украины очистили небо от 8 "птичек" оккупантов.
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