Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и городам и селам", - сообщает пресс-служба.

22 ноября Силы обороны отразили атаки военных РФ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Генштаб информирует, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка не претерпела значительных изменений, военные не выявили признаков формирования наступательных группировок противника.

На Северском направлении , в приграничных районах Брянской и Курской областей, враг совершил обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области и Нововасиловка, Кустино, Дружба, Свободная Слобода и Шалыгино Сумской области.

, в приграничных районах Брянской и Курской областей, враг совершил обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области и Нововасиловка, Кустино, Дружба, Свободная Слобода и Шалыгино Сумской области. На Слобожанском направлении , в приграничных районах Белгородской области, противник удерживает группировку войск, периодически ведет обстрелы позиций ВСУ по минометам и ствольной артиллерии. Обстреляны районы населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области.

, в приграничных районах Белгородской области, противник удерживает группировку войск, периодически ведет обстрелы позиций ВСУ по минометам и ствольной артиллерии. Обстреляны районы населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области. Оккупанты предприняли попытку проникновения ДРГ в район населенного пункта Старица. Группу нейтрализовало одно из подразделений украинских защитников, враг отошел.

На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, известно об обстрелах из танков и артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Ямполевка и Белогоровка.

враг ведет оборону, известно об обстрелах из танков и артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Ямполевка и Белогоровка. На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Из танков и всего спектра артиллерии россияне обстреливают районы населенных пунктов Спирное, Выемка, Берестово, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клищиевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское.

противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Из танков и всего спектра артиллерии россияне обстреливают районы населенных пунктов Спирное, Выемка, Берестово, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клищиевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское. В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Зафиксированы обстрелы позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка, Времевка, Новополь на Донетчине и Зеленая Роща, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Красное и Орехов Запорожской области.

враг обороняется. Зафиксированы обстрелы позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка, Времевка, Новополь на Донетчине и Зеленая Роща, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Красное и Орехов Запорожской области. На Криворожском и Херсонском направлениях войска РФ ведут позиционную оборону и улучшают фортификационное оборудование позиций. Враг не прекращает артиллерийские обстрелы позиций войск Украины, а также населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Россияне привлекли ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области; Дудчаны, Качкаровка, Новотягинка, Токаровка, Понятовка, Антоновка и Днепровское Херсонской области и города Херсон.

Напомним, защитники Украины в Запорожской области уничтожили вражеский ЗРК С-300 и 5 единиц техники, в больницы на оккупированной территории Херсонской области доставлены раненые солдаты РФ.

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