Воины ВСУ отразили 11 вражеских атак, оккупанты нанесли 5 ракетных ударов в сутки
В течение 22 ноября Силы обороны отбили атаки оккупантов в 11 районах, россияне совершили 45 обстрелов с РСЗО и нанесли 5 ракетных ударов по Харьковщине и Донбасу
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"За минувшие сутки противник нанес 5 ракетных ударов по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей, совершил около 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и городам и селам", - сообщает пресс-служба.
22 ноября Силы обороны отразили атаки военных РФ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спирное, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Северное, Новобахмутовка, Красногоровка, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.
Генштаб информирует, что на Волынском и Полесском направлениях обстановка не претерпела значительных изменений, военные не выявили признаков формирования наступательных группировок противника.
- На Северском направлении , в приграничных районах Брянской и Курской областей, враг совершил обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Семеновка Черниговской области и Нововасиловка, Кустино, Дружба, Свободная Слобода и Шалыгино Сумской области.
- На Слобожанском направлении , в приграничных районах Белгородской области, противник удерживает группировку войск, периодически ведет обстрелы позиций ВСУ по минометам и ствольной артиллерии. Обстреляны районы населенных пунктов Стрелка, Глубокое, Красное, Избицкое и Огурцово Харьковской области.
- Оккупанты предприняли попытку проникновения ДРГ в район населенного пункта Старица. Группу нейтрализовало одно из подразделений украинских защитников, враг отошел.
- На Купянском и Лиманском направлениях враг ведет оборону, известно об обстрелах из танков и артиллерии, в частности в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Вишневое Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площадка, Ямполевка и Белогоровка.
- На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Из танков и всего спектра артиллерии россияне обстреливают районы населенных пунктов Спирное, Выемка, Берестово, Соледарь, Бахмутское, Бахмут, Опросное, Андреевка, Зеленополье, Курдюмовка, Яковлевка, Клищиевка, Авдеевка, Водяное, Первомайское.
- В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Зафиксированы обстрелы позиций Сил обороны и районов населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Большая Новоселка, Времевка, Новополь на Донетчине и Зеленая Роща, Дорожнянка, Темировка, Полтавка, Красное и Орехов Запорожской области.
- На Криворожском и Херсонском направлениях войска РФ ведут позиционную оборону и улучшают фортификационное оборудование позиций. Враг не прекращает артиллерийские обстрелы позиций войск Украины, а также населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Россияне привлекли ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов населенных пунктов Марьевка Днепропетровской области; Дудчаны, Качкаровка, Новотягинка, Токаровка, Понятовка, Антоновка и Днепровское Херсонской области и города Херсон.
Напомним, защитники Украины в Запорожской области уничтожили вражеский ЗРК С-300 и 5 единиц техники, в больницы на оккупированной территории Херсонской области доставлены раненые солдаты РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.8
Покупка 39.8Продажа 40.49
-
EUR
Покупка 40.05Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное