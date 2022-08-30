Воины Военно-морских сил ВСУ за прошедшие сутки уничтожили склад, технику и более десятка оккупантов
Украинские пехотинцы и артиллеристы 29 августа уничтожили 14 захватчиков, российский склад с боекомплектом, автомобиль
Об этом говорится в телеграме ВМС ВСУ.
"29 августа на Донецком и Херсонском направлениях военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты ВМС ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта", - отметили в ведомстве.
В Донецкой области они уничтожили вражеский склад с боекомплектом и 6 оккупантов.
Кроме того, артиллерия ВМС ВСУ ликвидировала 8 захватчиков и автомобиль с боеприпасами. Окончательные потери россиян уточняют.
- За время полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла около 47 550 оккупантов, 3217 единиц автотехники и автоцистерн.
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