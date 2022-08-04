Об этом информируют в телеграмме Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины .

"Украинские защитники воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины продолжают в составе группировок держать оборону на занимаемых рубежах. Так, в течение вчерашних суток, 3 августа, на Донецком направлении морские пехотинцы уничтожили 20 человек живой силы врага и одну боевую машину", - говорится в сообщении.

Только от украинских артиллерийских подразделений армия РФ потеряла более десяти оккупантов.

Бойцы ВМС работают на поражение артиллерийских взводов противника, чтобы подавить и истощить российских оккупантов.

В Донецкой области бойцы 81-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали группу российских захватчиков.

За день, 3 августа, украинские защитники уничтожили 2 склада с боекомплектами россиян, 2 базы и 1 нефтебазу на временно оккупированных территориях.

В Херсонской области артиллерия Вооруженных сил Украины подвела танк армии РФ, а в Донецкой области - уничтожили два БМП-2, танк и взяли троих пленных.

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины ликвидировали военную технику российских захватчиков вблизи границ с РФ.

Украинские военные показали , как уничтожили российские боекомплекты и оккупантов из противотанкового ракетного комплекса "Стугна".

2 августа украинские защитники показали, как уничтожили российскую технику и склад с боеприпасами на Юге.

31 июля ВСУ уничтожили новые российские склады с боеприпасами, танки, артустановки и ликвидировали 52 россиянина.

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