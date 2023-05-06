Видео города в огне опубликовали на facebook-странице и телеграмме Командования ССО.

"Стоим! Воины ССО вместе с собратьями продолжают защищать Бахмут!" – говорится в описании к видео.

На кадрах видно, что в Бахмуте были применены фосфорные боеприпасы. Информацию об этом подтвердила в комментарии "Украинской правде" пресс-служба ССО.

"Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли. Однако воины ССО и других подразделений Сил обороны продолжают мужественно защищать город. И в этих условиях мы продолжаем уничтожать врага", - отметили там.