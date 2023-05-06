Воины ССО показали горящий Бахмут: россияне использовали фосфорные и зажигательные боеприпасы
Командование сил специальных операций показало, в каких условиях приходится защищать Бахмут
Видео города в огне опубликовали на facebook-странице и телеграмме Командования ССО.
"Стоим! Воины ССО вместе с собратьями продолжают защищать Бахмут!" – говорится в описании к видео.
На кадрах видно, что в Бахмуте были применены фосфорные боеприпасы. Информацию об этом подтвердила в комментарии "Украинской правде" пресс-служба ССО.
"Враг использовал фосфорные и зажигательные боеприпасы в Бахмуте, пытаясь стереть город с лица земли. Однако воины ССО и других подразделений Сил обороны продолжают мужественно защищать город. И в этих условиях мы продолжаем уничтожать врага", - отметили там.
- Основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин написал письмо руководству минобороны РФ, в котором сообщил о намерении вывести своих наемников из Бахмута 10 мая.
- В украинской разведке считают, что причиной таких заявлений является то, что Пригожин не может выполнить очередное обещание – захватить Бахмут до 9 мая.
- Больше новостей о событиях в Бахмуте читайте тут.
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