Видео появилось на ютуб-канал ССО "Азов" .

"В этом видео показаны кадры жестких боев против врага на передовой. Бойцы ССО "Азов" смело защищают Украину и не дают оккупантами продвигаться вперед. Наша готовность рисковать собственной жизнью и защищать своих людей усилена безграничной яростью к врагу и жаждой злостной мести. Бегите, русские, врассыпную, но мы вас догоним!" – прокомментировали видео.

Справка. ССО "Азов" - отдельное подразделение Сил специальных операций Украины (в/ч А4027). Сформировано 9 марта 2022 г. на базе подразделения территориальной обороны "Азов", которое начало создаваться в Киеве с первых дней российского вторжения в этом году. Активно участвовало в обороне Киева.

10 марта совместно с 72-й бригадой ВСУ в окрестностях Броваров у села Скибин устроили засаду и разгромили колонну БТГр 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии армии РФ. Перехваченные переговоры российских офицеров показали, что ВС РФ потеряли почти целый полк, а его командир, полковник Андрей Захаров, был убит. Также были уничтожены 5 танков и захвачена вражеская документация, в частности, список личного состава 2-го танкового взвода 3-й танковой роты 1-го танкового батальона в/ч 93992.

В результате значительных потерь БТГр 6-го танкового полка вместе с БТГр 239-го танкового полка 90-й танковой дивизии были вынуждены прекратить продвижение в сторону Киева и отступить.