Воины ССО "Азов" показали кадры боев с российскими оккупантами
Украинские защитники из Силы специальных операций ВСУ "Азов" поделились видео боев с российскими захватчиками нашей земли
Видео появилось на ютуб-канал ССО "Азов" .
"В этом видео показаны кадры жестких боев против врага на передовой. Бойцы ССО "Азов" смело защищают Украину и не дают оккупантами продвигаться вперед. Наша готовность рисковать собственной жизнью и защищать своих людей усилена безграничной яростью к врагу и жаждой злостной мести. Бегите, русские, врассыпную, но мы вас догоним!" – прокомментировали видео.
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