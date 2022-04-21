Воины ОТУ "Восток" уничтожили 200 врагов, 9 бронемашин и самолет
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"
Об этом сообщает штаб Оперативно-тактической группировки "Восток".
"21 апреля российские фашистские войска совершили 3 атаки. Также наша артиллерия наносила огненное поражение по скоплению личного состава и техники. Продолжаются бои. Украинские воины уничтожили:
- личного состава – до 200;
- танков – 5;
- БМП – 2;
- БТР – 1;
- артиллерийских систем – 1;
- АО – 9;
- самолетов – 1;
- БПЛА – 3.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
30.52
Покупка 30.52Продажа 31.97
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 34.62
- Актуальное
- Важное