Об этом сообщили в отчете ОТГ "Восход".

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - отмечают в ВСУ.

Сегодня, 10 июня, наши воины уничтожили 30 оккупантов, 1 танк, 2 миномета и 3 автомобиля.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb