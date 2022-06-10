Воины ОТГ "Восток" 10 июня убили 30 оккупантов, уничтожили танк и 2 миномета
За день, 10 июня, защитники Востока убили 30 российских захватчиков
Об этом сообщили в отчете ОТГ "Восход".
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", - отмечают в ВСУ.
Сегодня, 10 июня, наши воины уничтожили 30 оккупантов, 1 танк, 2 миномета и 3 автомобиля.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.05
Покупка 34.05Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.91Продажа 37.2
- Актуальное
- Важное