Воины Лукашенко гонят беженцев в Латвию под дулами автоматов. Видеофакт
Минобороны Латвии опубликовало шокирующие кадры. На видео видно, что происходит на латвийско-белорусской границе
Ситуация там теперь похожа на литовско-белорусское приграничье, рассказывает Еспресо.TV .
Вооруженные белорусские военные заставляют нелегальных мигрантов перемещаться в сторону Латвии и не дают им попасть обратно на территорию Беларуси. Люди в форме угрожают мигрантам боевым оружием.
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Во время привалов лядям тоже не дают расслабиться. Приходится садиться прямо на землю, держаться друг возле друга и тоже под контролем армии.
Портал Sargs.lv , основанный Минобороны Латвии, отмечает, что подобные действия являются частью гибридной спецоперации Беларуси, направленной против стран Балтии, Польши, НАТО и ЕС.
Первой же начала страдать Литва, которой самопровозглашенный белорусский правитель Александр Лукашенко не может простить предоставления убежища его политической соперницы, законно избранной 9 августа 2020 главе Беларуси Светлане Тихановськой.
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