Об этом пишет CNN.

Анджей Дуда сказал, что украинские военные учатся в Польше руководить этой техникой и будут готовы "в течение месяца вернуться в Украину вместе с танками".

Однако у Польши серьезные проблемы с получением запчастей к танкам из Германии, добавил польский лидер.

"Это не только мы – эти проблемы достаточно распространены. Проблемы с "Леопардами" есть и в других странах, потому что у немцев серьезная проблема с обеспечением запчастями. Мы не понимаем эту ситуацию, но так оно и есть. Наши танки Leopard сегодня готовы отправиться в Украину. В нашем учебном центре есть украинские танкисты, которые учатся на этих танках, мы их сейчас готовим, продолжается учебный цикл", – сказал Дуда.

Польский президент добавил, что ключевым для защиты Украины от России является современное оружие. На уточняющий вопрос журналистки издания, касается ли это даже истребителей, он ответил: "Если есть такая потребность, конечно, да".

В то же время Дуда добавил, что есть вопрос в том, когда украинские летчики будут готовы летать на современных самолетах стандартов НАТО, таких, как F-16, Mirage, Eurofighter или любая другая современная техника.

"Этот вопрос, когда украинские пилоты будут готовы к этому. Потому что подготовка пилота гораздо сложнее и намного длиннее [чем подготовка танкиста]", – отметил он.