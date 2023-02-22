Воины, которые в Польше учатся управлять "Леопардами", готовы в течение месяца вернуться в Украину вместе с танками, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что танки Leopard готовы к отправке в Украину
Об этом пишет CNN.
Анджей Дуда сказал, что украинские военные учатся в Польше руководить этой техникой и будут готовы "в течение месяца вернуться в Украину вместе с танками".
Однако у Польши серьезные проблемы с получением запчастей к танкам из Германии, добавил польский лидер.
"Это не только мы – эти проблемы достаточно распространены. Проблемы с "Леопардами" есть и в других странах, потому что у немцев серьезная проблема с обеспечением запчастями. Мы не понимаем эту ситуацию, но так оно и есть. Наши танки Leopard сегодня готовы отправиться в Украину. В нашем учебном центре есть украинские танкисты, которые учатся на этих танках, мы их сейчас готовим, продолжается учебный цикл", – сказал Дуда.
Польский президент добавил, что ключевым для защиты Украины от России является современное оружие. На уточняющий вопрос журналистки издания, касается ли это даже истребителей, он ответил: "Если есть такая потребность, конечно, да".
В то же время Дуда добавил, что есть вопрос в том, когда украинские летчики будут готовы летать на современных самолетах стандартов НАТО, таких, как F-16, Mirage, Eurofighter или любая другая современная техника.
"Этот вопрос, когда украинские пилоты будут готовы к этому. Потому что подготовка пилота гораздо сложнее и намного длиннее [чем подготовка танкиста]", – отметил он.
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Польша уже передала Вооруженным Силам Украины 250 танков Т-72 и планирует передать еще 60. Также Украина получит 14 немецких танков Leopard
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 18 февраля заявил, что его страна готова предоставить Украине истребители Миг-29, но только в рамках коалиции. В тот же день Дуда сказал, что Польша рассматривает вопрос передачи Украине своих МиГ-29 и присоединится к коалиции по предоставлению Украине истребителей F-16, если таковая будет
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