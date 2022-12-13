Видео появилось 13 декабря на ютуб-канале "Книга-путешествие. Украина" .

"Стальное сердце Мариуполя не перестает биться. В бункерах завода "Азовсталь" его сохранили военные полка "Азов", морские пехотинцы, бойцы терробороны, солдаты, медики и гражданские. С начала марта и до 20 мая почти без еды, воды, медикаментов и боеприпасов около 3 тыс. бойцов защищали украинский Мариуполь и остановили российские войска, двигавшиеся на Киев и Одессу. Все они, живые и павшие, забрали сердце города с собой. Их самопожертвование спасло Украину. И пока последний воин не выйдет из российского плена, борьба продолжается ", – говорится в аннотации.

В шестом сезоне запланировано 20 серий, посвященных Непокоренным: "Людям, событиям, потерям и достижениям, благодаря которым мы сохранили государственность".

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Каждый из эпизодов - история от первого лица, которую озвучивают известные украинцы, в частности, Сергей Жадан, Остап Ступка, alyona alyona, Кристина Соловой.

"Почему Украина не сдалась такой могучей России? Почему украинцы и россияне не один народ? Почему украинцы непокоренные? Каждый эпизод просто и понятно ответит на все сложные вопросы", - пишут в инструкции авторы проекта.

Справочно. С 2019 года идет работа над "Книгой-путешествием" – вэб-сериалом, основанным на нереальных событиях и реальных личностях. Авторы проекта отмечают, что их цель - донести украинцам восторг и удовольствие от историй, а не дремоту.

Над проектом работает команда Books&Cartoons и Green Penguin совместно с Министерством иностранных дел Украины.

Ранее, 2 октября, стало известно, что в немецком издательстве Suhrkamp Verlag вышла новая книга Сергея Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харьковом: Новости о переживании войны").

Права на перевод романа "Интернат" Жадана было продано на 26 языков.

20 октября украинский писатель Сергей Жадан получил польскую премию Серхио де Молла за вклад в борьбу за права человека.

Лауреатом Премии мира 2022 года от Немецкой ассоциации издателей и книгораспространителей стал Сергей Жадан.