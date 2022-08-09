Воины бригады имени князя Мономаха показали, как уничтожили русский БТР-82 с экипажем

Об этом сообщили в facebook 53-й бригады.

"Минус один БТР-82 с экипажем, плюс десять "лад". Воины отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха продолжают успешно уничтожать российских оккупантов и их технику. Слава Украине!", - говорится в сообщении.

Скриншот из видео 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Видео можно просмотреть по ссылке

6 июля президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил работу артиллерии, которую передали иностранные партнеры.

22 июля украинские "егеря" превратили врагов в пешеходов, отобрав у них БТР.

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