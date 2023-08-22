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Воины 47-й ОМБр зашли в Роботине, местных жителей эвакуировали на "Брэдли"

22 августа, 2023 вторник
10:32
Война с Россией

Во вторник, 22 августа, украинские защитники в составе 47-й отдельной механизированной бригады вошли в село Роботино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Воины 47 бригады, с боем вошедшей в село Роботино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Брэдли", - написала она.

Маляр также добавила, что украинские бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Роботино из артиллерии.

Впоследствии эту информацию подтвердили на официальной странице 47-й отдельной механизированной бригады. Там заявили, что в Роботино продолжаются бои, военные закрепляются на достигнутых рубежах.

"Два месяца ожесточенных боев и бойцы нашей бригады при поддержке других подразделений прорвали многоэшелонированную линию обороны окупантов!", - отметили в бригаде.

Первое, что сделали военнослужащие – известили местных о необходимости срочно уезжать, ведь враг цинично продолжает стирать деревню с лица земли.

"Полтора года ждали ВСУ. Мы похватали вещи, документы и бежали, по дороге выбрасывая те пакеты, потому что жизнь – самая ценная. А потом эти ребята из 47 бригады вывезли нас на танке", - так люди назвали американскую БМП Брэдли, которая выдерживает взрывы на минах и прямые попадания вражеской артиллерии.

Военные добавили, что в более безопасном месте медики 47 ОМБр осмотрели гражданских и дали возможность позвонить родным.

  • Накануне, 21 августа, в Минобороны сообщали , что ВСУ имели успех вблизи Роботиного и южнее Малой Токмачки Запорожской области.
  • 22 августа в Генштабе ВСУ заявили , что украинские военные имеют успех в направлении Роботиного Запорожской области, там они закрепляются на достигнутых рубежах. В то же время бойцы русской армии перемещают свои войска и используют резервы.
Украина
Россия
военные силы Украины
Запорожская область
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
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