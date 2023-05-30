Воин ТрО заявил, что комбат взорвал авто, купленное волонтерами, а ему угрожают из-за огласки. Продолжается служебное расследование
Воин ТрО в соцсетях поделился, что комбат его подразделения взорвал авто, купленное для военных волонтерами. Региональное управление Сил территориальной обороны "Запад" сообщило, что начато служебное расследование
Об этом он написал в twitter .
Военный опубликовал видео, на котором виден горящий автомобиль. Военные за кадром комментируют, что на этом автомобиле солдаты выехали в город Лиман за бензином без разрешения, за что комбат ее поджег.
"Пока вы там всей страной смахиваете на тачки для армии, мой есть ***утый поплавленный комбат их подрывает гранатами - потому что на** ездить ребятам", - говорится в описании к видео.
Позже в видеокомментарии военный объяснил , что солдаты машиной выехали на "Новую почту" в Лиман. По его словам, воинам с позиций запрещены выезды.
"Два раза в неделю разрешен выезд одного человека из подразделения", - объясняет он.
В комментарии военный добавил , что комбат был под влиянием запрещенных веществ, якобы увидел алкоголь в машине, и из-за этого взорвал автомобиль.
Позже вечером воин сообщил, что его вызвали в комбат, где обвинили в клевете. По словам военного, на него планируют повесить много дел и забрать телефон. Такое решение военного руководства он объясняет желанием "скрыть правду".
Воин рассказал , что с ним провели "многочасовой разговор с угрозами" и выдвинули ультиматум - либо видеоизвинение перед комбатом за "клевету", либо обвинение в самовольном уходе из части с последующим расследованием спецслужб.
Военный заявил, что "сделал свой выбор" и извиняться не будет. По его словам, подразделение РПП, которое опубликовало видео автомобиля, отказалось от своих слов и теперь следует официальной версии - падению обломков.
Региональное управление Сил территориальной обороны "Запад" в комментарии " Общественному " заявили, что начато служебное расследование.
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