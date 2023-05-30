Об этом он написал в twitter .

Военный опубликовал видео, на котором виден горящий автомобиль. Военные за кадром комментируют, что на этом автомобиле солдаты выехали в город Лиман за бензином без разрешения, за что комбат ее поджег.

"Пока вы там всей страной смахиваете на тачки для армии, мой есть ***утый поплавленный комбат их подрывает гранатами - потому что на** ездить ребятам", - говорится в описании к видео.

Позже в видеокомментарии военный объяснил , что солдаты машиной выехали на "Новую почту" в Лиман. По его словам, воинам с позиций запрещены выезды.

"Два раза в неделю разрешен выезд одного человека из подразделения", - объясняет он.

В комментарии военный добавил , что комбат был под влиянием запрещенных веществ, якобы увидел алкоголь в машине, и из-за этого взорвал автомобиль.

Позже вечером воин сообщил, что его вызвали в комбат, где обвинили в клевете. По словам военного, на него планируют повесить много дел и забрать телефон. Такое решение военного руководства он объясняет желанием "скрыть правду".

Воин рассказал , что с ним провели "многочасовой разговор с угрозами" и выдвинули ультиматум - либо видеоизвинение перед комбатом за "клевету", либо обвинение в самовольном уходе из части с последующим расследованием спецслужб.

Военный заявил, что "сделал свой выбор" и извиняться не будет. По его словам, подразделение РПП, которое опубликовало видео автомобиля, отказалось от своих слов и теперь следует официальной версии - падению обломков.

Региональное управление Сил территориальной обороны "Запад" в комментарии " Общественному " заявили, что начато служебное расследование.