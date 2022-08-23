VOICESOFNATION: Тина Кароль в виде голограммы спела гимн Украины

Недавно Тина Кароль побывала в Лос-Анджелесе и получила уникальный опыт съемок в "крутейшей студии в мире". Об этом она рассказала фанатам в своем telegram-канале.

Гимн Украины Тина Кароль исполнила в формате AR: певица выпустила уникальный 4D-перформанс, благодаря которому предстала в виде цифровой голограммы. AR использует камеру телефона, чтобы показать голограмму в любом месте, а 3D-опыт, наоборот, позволяет насладиться исполнением в виртуальном пространстве и собственноручно управлять голограммой Кароль, приближаться к ней вплотную.

"2 000 камер, свет, который выедал глаза от яркости и уговоры студии сделать это для нашего государства (это студия, типа, самая крутая в мире). Так много усилий, для этой песни, потому что эта песня важнейшая для поколений и Украины. С праздником, семья Украина!" – прокомментировала кадры со съемок звезда.

#VOICESOFNATION – проект с участием украинских артистов. Его финальной участницей и стала певица Тина Кароль. Послушать гимн Украины в исполнении Тины Кароль и увидеть ее голограмму можно здесь .

22 марта Тина Кароль спела гимн Украины на открытии выставки "Это Украина: Защищая свободу", которая входит в официальную сопутствующую программу биеннале в Венеции (La Biennale di Venezi).

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