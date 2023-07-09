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Vogue Ukraine Edition представила новую книгу "Современная украинская проза и поэзия"

9 июля, 2023 воскресенье
12:02
Культура

Издание Vogue Ukraine Edition презентовало книгу "Современная украинская проза и поэзия", в которую вошли новые произведения 18 авторов, написанные на украинском языке и переведенные на английский язык

Об этом супруга президента Елена Зеленская сообщила в telegram.

"Может ли "глянец" во время войны в своей стране стоять в стороне, продолжая работать по-прежнему исключительно с модной тематикой? Позиция Vogue Ukraine Edition – конечно же, нет. В настоящее время цель издания – не только говорить о моде, но и создавать моду на украинское в мире, и эта позиция мне очень импонирует", - отметила она.

По ее словам, недавно издание представило книгу "Современная украинская проза и поэзия". В нее вошли новые произведения 18 писателей и писательниц, написанные на украинском языке и переведенные на английский язык. Проиллюстрировала сборник фотограф и художница украинского происхождения Елена Емчук.

"Это отличный способ познакомить друзей или коллег за границей с украинской культурой. Ведь все произведения учитывают современный контекст: часть из них написана до войны, остальные – уже в разгар полномасштабного вторжения. А еще это хороший вариант для тех, кто хочет открыть для себя новых авторов в формате коротких произведений, чтобы потом погрузиться в чье-то творчество глубже", - подчеркнула Зеленская.

Как отметила первая леди, у книги есть и благотворительная цель: часть средств от продажи направят на реабилитацию женщин-военных, которые опекает ОО "Женское ветеранское движение".

"Украинская литература, безусловно, обогащает мировую культуру. Поэтому, когда "глянец" с мировым именем дает ей площадку для общения с читателями, это означает, что Украину будет слышать и понимать еще больше людей", - подчеркнула она.

Также по словам Зеленской, "говорить с миром на языке искусства даже во время жестокой, не нами спровоцированной войны означает говорить на языке гуманизма. И это то, что кардинально отличает нас от нападающего".

  • 14 июня сообщалось, что Vogue Ukraine выпускает сборник "Современная украинская проза и поэзия". В нее вошли новые произведения восемнадцати писателей и писательниц, написанные на украинский и переведенные на английский язык, среди которых поэзия поэтессы из Луцка Татьяны Власовой.
Общество
Украина
Война с Россией
Елена Зеленская
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