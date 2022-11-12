Воевавшим за "Л/ДНР" оккупантам предложили перейти на контрактную службу в российской армии, - Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"Российское военно-политическое руководство не пресекает попытки интеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в правовое пространство РФ. С 11 ноября, на этой территории прекращается выдача документов самопровозглашенных территориальных образований, в частности, по участию в боевых действиях", - пишут в ВСУ.

Командованию 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа ВС РФ дали распоряжение о переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и на банковские карты РФ.

Военнослужащим из "Л/ДНР" предложили продлить службу на контрактной основе в российской армии.

"Вместе с тем эти лица выражают опасения относительно аннуляции документов и льгот, назначенных фейковыми республиками, в случае отказа от нового контракта", - отмечают в Генштабе ВСУ.

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