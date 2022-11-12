Воевавшим за "Л/ДНР" оккупантам предложили перейти на контрактную службу в российской армии, - Генштаб ВСУ
Террористам, воевавшим в войсках "Л/ДНР", предлагают перейти на службу в российскую армию по контрактной форме
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
"Российское военно-политическое руководство не пресекает попытки интеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в правовое пространство РФ. С 11 ноября, на этой территории прекращается выдача документов самопровозглашенных территориальных образований, в частности, по участию в боевых действиях", - пишут в ВСУ.
Командованию 1-го и 2-го армейских корпусов Южного военного округа ВС РФ дали распоряжение о переводе денежных расчетов с личным составом в финансовые учреждения и на банковские карты РФ.
Военнослужащим из "Л/ДНР" предложили продлить службу на контрактной основе в российской армии.
"Вместе с тем эти лица выражают опасения относительно аннуляции документов и льгот, назначенных фейковыми республиками, в случае отказа от нового контракта", - отмечают в Генштабе ВСУ.
- Российские террористы были вынуждены сменить "административную столицу" оккупированной части Херсонской области - на Геническ. Захватчики ввели там "сухой закон".
- Генштаб также информирует, что за 12 ноября оккупанты нанесли 14 авиаударов и совершили до 10 обстрелов с РСЗО , от захватчиков пострадали жители трех областей.
- Украинские Силы обороны нанесли удачный удар по району сосредоточения оккупантов в Луганской области, в результате уничтожено 27 россиян, 18 ранены.
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