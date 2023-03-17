Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Воевавшие - не "волшебная кнопка" для послевоенных изменений
OPINION

Воевавшие - не "волшебная кнопка" для послевоенных изменений

Владимир Гевко
17 мартa, 2023 пятница
16:08
Мнение

Тезис "вот ребята вернутся и наведут порядок" инфантильный и манипулятивный и за ним вообще ничего не стоит. Причем для всех участников этого дискурса

Во-первых, сугубо логично, ребята сейчас наводят порядок с внешним врагом, и сил и вдохновения на наведение порядка внутри страны у них не останется.

Во-вторых, ребята — не из космоса, а та же часть украинского общества, и все жили здесь до войны. И все вместе, воюющие и не воюющие, не могли навести порядок, а если и могли, то уровень порядка был невысоким.

Ребята — не из космоса, а та же часть украинского общества и все жили здесь до войны. И все вместе, воюющие и не воюющие, не могли навести порядок, а если и могли — то уровень порядка был невысоким.

В-третьих, это очередное ожидание "волшебной кнопки", попытка переложить ответственность и надежда, что кто-то извне решил наши проблемы. Этот кейс был ярко продемонстрирован новостями об американском аудите наших расходов. Все радовались, что вот, пришли, наводят порядок. Наконец-то.

Читайте также: Не нужно перекладывать ответственность за изменения на тех, кто вернется с войны

Отсутствие достойного порядка в нашей стране — в нашей усредненной непорядочности,  пассивности и нежелании участвовать в формировании порядка. Волонтеры научили украинское общество одному замечательному трюку, который стал спасением и одновременно сыграл злую шутку с нами и нашим будущим. Они научили людей давать деньги на хорошие дела и этим устроили украинцам индульгенцию от всего остального. Что вы хотите, я даю деньги на армию. Украинцы научились давать деньги, чтобы ничего не делать, а предоставление денег для них автоматически стало общественной деятельностью, актом гражданского чина.

Волонтеры научили украинское общество одному замечательному трюку, который стал спасением и одновременно сыграл злую шутку с нами и нашим будущим. Они научили людей давать деньги на хорошие дела и этим устроили украинцам индульгенцию от всего остального

Читайте также: О необходимости учитывать опыт других

Если бы в мире появился Фонд Наведения Порядков, то украинцы охотно бы скинулись на него деньгами. Тупо набросали бы сотни миллиардов долларов, искренне и вдохновенно. А так как такого фонда не существует, то хз, что делать и кто тот порядок должен наводить.

Деньги есть, только некому донатить.

Холера.

Источник

Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
военные силы Украины
война с Россией
Победа Украины
Читайте также:
16 мартa, 2023 четверг
"Маскируя под стандарты НАТО, хотят втиснуть правки, противоречащие Конституции": офицер ВСУ Лапин о законопроекте 4210
Тайсон Ф'юрі
15 мартa, 2023 среда
Фьюри поставил точку в разговорах по поводу срыва боя с Усиком
15 мартa, 2023 среда
Оккупанты смогли выйти за пределы кладбища и пытаются перерезать трассу Т-05-04, - военно-политический обозреватель Коваленко
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.22
    Покупка 38.22
    Продажа 38.98
  • EUR
    Покупка 40.14
    Продажа 41.09
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
17 мартa
17:20
Обновлено
Международный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина
17:10
Украина настаивает на продлении "зернового соглашения" на 120 дней, – Шмыгаль
17:07
Зеленский назначил нового посла в Эстонии
17:01
#UN4Mykolaiv: международная команда экспертов под эгидой ООН разрабатывает пять пилотных проектов для Николаева
16:48
Майя Санду
Президент Санду: Молдове не грозит война, пока Украина держится и тем самым защищает нас
16:42
Минэкономики
Виталия Петрука назначили госсекретарем Минэкономики: правительство приняло ряд кадровых решений
16:37
Обновлено
УПЛ: "Металлист" и "Александрия" сыграли вничью, расписание и результаты матчей 18-го тура чемпионата Украины по футболу
16:36
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:33
"Реал" сыграет против "Челси", а "Милан" с "Наполи": результаты жеребьевки четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов
16:30
Эксклюзив
За 17 марта по Авдеевке враг совершил уже более 15 обстрелов, - руководитель ВА Барабаш
16:27
Исполнительный директор UNEP о войне в Украине: "В ООН не оперируют понятием "экоцид", но последствия для окружающей среды будут долгосрочными"
16:21
Эксклюзив
Китайских дронов на фронте не было, но были российские с запчастями из Китая, – младший сержант роты ударных БПЛА Маляревич
16:16
В Киевской области сообщили подозрение врачу, который во время операции оставил посторонний предмет в теле ребенка
16:00
"Европейская Солидарность" приветствует решение о назначении Михаила Забродского на высокий пост в руководстве ВСУ
15:59
Умиротворение не заставит Путина прекратить войну против Украины, - премьер Ирландии
15:52
Латвия
Дронов, Маршал, Кудрявцева и другие: Латвия запретила въезд 35 россиянам за поддержку агрессии РФ против Украины
15:51
Зеленский провел заседание Ставки: участники обсудили ситуацию в самых сложных точках фронта
15:38
Омбудсмен рассказал, может ли работодатель требовать работать во время воздушной тревоги
15:35
В Херсоне сообщили о подозрении в госизмене трем работникам оккупационного исправительного учреждения
15:30
Эксклюзив
Тактика наступления россиян превратила Бахмут в стратегический город, – военный аналитик Гетьман
15:28
Митрополит УПЦ МП Павел стоит перед шлагбаумом в Лавре
"Никто не согласен": архиерей УПЦ (МП) о переходе монахов Свято-Успенского монастыря в ПЦУ
15:21
Обновлено
Правительство Словакии одобрило передачу Украине 13 истребителей МиГ-29
15:16
На Черниговщине трактор наехал на мину: водитель ранен
15:10
Эксклюзив
На Угледарском направлении враг малыми группами штурмует наши позиции, - командир пулеметного взвода 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев
15:01
автомат Калашникова
На Днепропетровщине продлили срок добровольной сдачи оружия, выданного в начале войны
14:50
Американцы отправили еще один дрон в акваторию Черного моря
14:34
Офицера, избившего срочника, отправили под круглосуточный домашний арест, - СМИ
14:34
Оккупанты ударили по детскому саду на Херсонщине
14:32
Ввозили поддельные онкопрепараты: правоохранители в Киеве задержали группу продавцов фальсифицированных лекарств
14:10
Собирал дрова: на Херсонщине на российской мине подорвался мужчина, он в тяжелом состоянии
14:08
PR
Идеальное сочетание украинского и скандинавского: секрет успеха водки Helsinki
14:06
НАПК нашло $150 тыс. необоснованных активов у заместителя председателя Гостаможслужбы
14:04
Обновлено
В Киеве и Киевской области сократят комендантский час, наземный транспорт будет работать дольше
14:01
OPINION
Россия – не Веймарская республика, а "хрустальный Рейх"
13:55
Зампредседателя оборонного комитета ВР Забродский слагает депутатский мандат
13:55
TikTok
В Новой Зеландии из соображений безопасности планируют запретить TikTok на устройствах госслужащих
13:47
Украина имеет свидетельства о других казнях военнопленных, кроме расстрела Александра Мациевского, - Лубинец
13:31
В аграрном комитете Рады заявили, что херсонских арбузов в этом году не будет
13:11
Экс-глава Луганской ОВА Гайдай подтвердил, что его могут назначить послом в Казахстане
12:54
Оккупанты оборудовали на территории Азовстали площадку для своих вертолетов, – Андрющенко
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV