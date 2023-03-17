Во-первых, сугубо логично, ребята сейчас наводят порядок с внешним врагом, и сил и вдохновения на наведение порядка внутри страны у них не останется.

Во-вторых, ребята — не из космоса, а та же часть украинского общества, и все жили здесь до войны. И все вместе, воюющие и не воюющие, не могли навести порядок, а если и могли, то уровень порядка был невысоким.

Ребята — не из космоса, а та же часть украинского общества и все жили здесь до войны. И все вместе, воюющие и не воюющие, не могли навести порядок, а если и могли — то уровень порядка был невысоким.

В-третьих, это очередное ожидание "волшебной кнопки", попытка переложить ответственность и надежда, что кто-то извне решил наши проблемы. Этот кейс был ярко продемонстрирован новостями об американском аудите наших расходов. Все радовались, что вот, пришли, наводят порядок. Наконец-то.

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Отсутствие достойного порядка в нашей стране — в нашей усредненной непорядочности, пассивности и нежелании участвовать в формировании порядка. Волонтеры научили украинское общество одному замечательному трюку, который стал спасением и одновременно сыграл злую шутку с нами и нашим будущим. Они научили людей давать деньги на хорошие дела и этим устроили украинцам индульгенцию от всего остального. Что вы хотите, я даю деньги на армию. Украинцы научились давать деньги, чтобы ничего не делать, а предоставление денег для них автоматически стало общественной деятельностью, актом гражданского чина.

Волонтеры научили украинское общество одному замечательному трюку, который стал спасением и одновременно сыграл злую шутку с нами и нашим будущим. Они научили людей давать деньги на хорошие дела и этим устроили украинцам индульгенцию от всего остального

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Если бы в мире появился Фонд Наведения Порядков, то украинцы охотно бы скинулись на него деньгами. Тупо набросали бы сотни миллиардов долларов, искренне и вдохновенно. А так как такого фонда не существует, то хз, что делать и кто тот порядок должен наводить.

Деньги есть, только некому донатить.

Холера.

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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