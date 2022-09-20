Воевать за Путина никто не хочет, – российский оппозиционер Гудков
Общая мобилизация в России закончится протестами, потому что воевать за главу Кремля Владимира Путина никто не захочет
Об этом заявил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков в интервью DW.
"Я думаю, что это закончится протестами, потому что воевать за Путина никто не хочет", – сказал Гудков. Россияне, по его словам, не видят смысла в этой войне. "Помимо каких-то совсем ястребов, сторонников империи. Таких немного, я думаю, их процентов 10-12 по стране", - уточнил оппозиционер.
По его мнению, Путин делает вид, что это не война с Украиной, а "спецоперация", а большинство граждан делают вид, что они поддерживают "спецоперацию".
"Но как только вместо поддержки того, что на экране им показывают, их заставят поехать в Украину уже с автоматом в руках, то от этой поддержки ничего не останется", - сказал Гудков.
Комментируя решение госдумы России об изменениях УПК по мобилизации и военному положению, оппозиционер сказал: "Просто закручивание гаек. Это просто дает повод кого-то посадить даже не за мародерство, скорее всего, за невыполнение приказов. Значит, приказы не хотят выполнять. А почему не хотят приказы выполнять? Они преступны. Во-вторых, эти приказы просто тебя на тот свет приведут. Когда тебя просто как пушечное мясо отправляют против профессионально подготовленной армии с нормальным точным вооружением. Ты не выполняешь приказа, потому что тебя убьют", – заявил Гудков.
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