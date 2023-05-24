Воевать с россиянами становится сложнее, но пробить их линию обороны реально, - Ярош
Путем концентрированных ударов по тылам, логистике, командным пунктам противника реально пробить линии обороны врага и добиться выполнения определенных задач
Об этом общественно-политический деятель, военнослужащий, экс-лидер и основатель организации "Правый сектор", командующий УДА (Украинская добровольческая армия) Дмитрий Ярош сказал в первом с начала полномасштабной войны интервью на телеканале 1+1
"Врага недооценивать нельзя. Я никогда не относился к россиянам скептически, тем более что среди россиян воюют тысячи этнических украинцев, а украинец - это хороший воин. Россияне учатся постоянно, война быстро учит кого-угодно. С россиянами воевать становится сложнее, но с нами Бог. Мы получаем новейшие западные образцы техники и вооружения, определенное количество боеприпасов, хотя боеприпасов никогда не бывает достаточно на войне", - подчеркнул Ярош.
По словам военнослужащего, украинские защитники смогут победить врага.
"Мы видим их линию обороны, их минные поля. Видим, как враг в бетон закатывает оборонительные рубежи. И мы понимаем, что нам нужно делать. Путем концентрированных ударов по тылам, логистике, командным пунктам, арте, РЭБ противника реально пробить линии обороны врага и достичь выполнения определенных задач", - подчеркнул Ярош.
- 23 мая пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллеру на ежедневном брифинге заявил, что США не поощряют Украину к нападению на российскую территорию, но напоминают, что агрессор – Россия и Украина выбирает, как воевать.
- Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что в боях за Бахмут погибло 20 тыс. российских наемников
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.1Продажа 40.96
- Актуальное
- Важное