Об этом общественно-политический деятель, военнослужащий, экс-лидер и основатель организации "Правый сектор", командующий УДА (Украинская добровольческая армия) Дмитрий Ярош сказал в первом с начала полномасштабной войны интервью на телеканале 1+1

"Врага недооценивать нельзя. Я никогда не относился к россиянам скептически, тем более что среди россиян воюют тысячи этнических украинцев, а украинец - это хороший воин. Россияне учатся постоянно, война быстро учит кого-угодно. С россиянами воевать становится сложнее, но с нами Бог. Мы получаем новейшие западные образцы техники и вооружения, определенное количество боеприпасов, хотя боеприпасов никогда не бывает достаточно на войне", - подчеркнул Ярош.

По словам военнослужащего, украинские защитники смогут победить врага.

"Мы видим их линию обороны, их минные поля. Видим, как враг в бетон закатывает оборонительные рубежи. И мы понимаем, что нам нужно делать. Путем концентрированных ударов по тылам, логистике, командным пунктам, арте, РЭБ противника реально пробить линии обороны врага и достичь выполнения определенных задач", - подчеркнул Ярош.