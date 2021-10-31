Воевать Путина вдохновляет митрополит РПЦ Шевкунов, - Пионтковский
В Кремле "духовностью" сейчас считается стремление к безграничному господству и поощрению имперских амбиций Владимира Путина. И так там было всегда, ведь Москва унаследовала государственные традиции Золотой Орды, а не Киевской Руси.
Об этом в политолог Андрей Пионтковский (Вашингтон, США) заявил в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на Еспресо.TV.
"Правы те историки, которые говорили, что никакой победы над монголо-татарским игом не было. Просто ставка хана переехала из Сарая в Москву. И новые ханы, цари Московии, взяли ту же Ясу (главный учредительный документ монголов, - ред.) как свою Конституцию. Документ, полностью подчиняющий личность, просто открывает ее под прессом государства.И это в то время, когда Запад и часть Киевской Руси, которая два счастливых века находилась на Западе, продвигались в сторону реализации Великой хартии вольности. А российским ханам постоянно нужно было защищать свое право власти. И вот этот крик о бездуховности Запада продолжается все эти девять веков", - сказал он.
"Интересно, что первым таким оратором был Филофей Псковский. А сейчас нашелся Тихон Псковский, его новая реинкарнация, который в 3 часа ночи ведет беседу в монашеской келье русского вождя, окрыляя его на геополитические подвиги", - провел параллели Пионтков.
По мнению Пионтковского, митрополит Тихон сейчас исполняет еще и роль современного русского соответствия нацистского идеолога, близкого друга Адольфа Гитлера Рудольфа Гесса.
"Тихон, помимо того, что он стал Филофеем Псковским, наставляющим российских державотворцев, еще и исполняет роль российского Гесса, вместе с Володиным, который еще до Тихона заявил, что "есть Путин – будет Россия, нет Путина – не будет России"" , - подчеркнул Андрей Пионтковский.
- Напомним, митрополит Тихон (Шевкунов) входит в ближайший круг Путина еще со времен его пребывания в мэрии Санкт-Петербурга.
- Считается "духовным наставником" питерского чекистско-мафиозного клана.
- Рассматривается в статусе одного из наиболее вероятных преемников патриарха Кирилла (Гундяева).
- В публичном пространстве прославился выражением сожаления по поводу того, что Путин не бессмертен.
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