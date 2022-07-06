Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".



"Это абсолютно нормальная ситуация, когда женщины некоторых профессий обязаны стать на военный учет и в случае чего могут быть привлечены на военную службу. Я лично на войне с 2014 года. 24 февраля мобилизовалась и служу в ВСУ. Поэтому для меня то, что женщина служит в армии является нормальными вещами", - пояснила Белозерская.



Офицер ВСУ добавила, что войну не могут выиграть только добровольцы.



"Абсолютно ошибочно считать, что войну могут выиграть только добровольцы. Нас в 4 раза меньше, чем врагов. Я считаю, что воевать так или иначе, с разным вовлечением в этот процесс нужно будет всем боеспособным мужчинам Украины", - добавила она.



5 июля появилась информация от Генштаба, что призывникам и военнообязанным ограничат выезд с места жительства без соответствующего разрешения.

Реагируя на значительный общественный резонанс, президент Зеленский попросил Генштаб не принимать без него подобные решения.

6 июля в парламенте зарегистрировали проект закона №7522 о свободном перемещении призывников, военнообязанных и резервистов по территории Украины без получения соответствующего разрешения в военкомате

6 июля стало известно, что Владимир Зеленский поручил Валерию Залужному упразднить принятый Генштабом ВСУ порядок с целью его доработки.

6 июля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Генштаб отменил действие порядка о получении разрешений на передвижение военнообязанных и отправил его на доработку.