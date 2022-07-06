Воевать придется всем боеспособным мужчинам Украины, - офицер ВСУ Белозерская
Офицер Вооруженных сил Украины Елена Белозерская считает, что все боеспособные мужчины Украины будут вовлечены в боевые действия против Российской Федерации
Такое мнение она высказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Это абсолютно нормальная ситуация, когда женщины некоторых профессий обязаны стать на военный учет и в случае чего могут быть привлечены на военную службу. Я лично на войне с 2014 года. 24 февраля мобилизовалась и служу в ВСУ. Поэтому для меня то, что женщина служит в армии является нормальными вещами", - пояснила Белозерская.
Офицер ВСУ добавила, что войну не могут выиграть только добровольцы.
"Абсолютно ошибочно считать, что войну могут выиграть только добровольцы. Нас в 4 раза меньше, чем врагов. Я считаю, что воевать так или иначе, с разным вовлечением в этот процесс нужно будет всем боеспособным мужчинам Украины", - добавила она.
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