Воевать будут все
И пока есть время, готовьтесь!
Воевать придется всем!
По ФБ несется очередная волна возмущения — военные посмели призвать провести "тотальную мобилизацию" в тылу и прогнозируют, что война затянется и будут воевать все.
Друзья, поймите одну простую вещь. Если война затянется, а она, очевидно, затянется, действительно будут воевать все.
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И пока есть время, готовьтесь! Проходите курсы, учитесь, овладевайте такмедом, связью, дронами и другими специальностями.
Потому что потом времени не будет.
Единственный вариант как теоретически это можно обойти – максимально включиться сейчас. В частности, инвестировав не менее 30% своего времени и ресурсов в волонтерство и донаты.
Если же вы будете притворяться что это не ваша война и воевать должны "люди-воины" и "профессионалы", готовьтесь, что очень скоро этими "профессионалами" станете вы.
Это не хорошо и не плохо. Это действительность.
Об авторе. Виктор Таран, украинский политтехнолог, публицист, общественный деятель, офицер ВСУ
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