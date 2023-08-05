Воевать придется всем!

По ФБ несется очередная волна возмущения — военные посмели призвать провести "тотальную мобилизацию" в тылу и прогнозируют, что война затянется и будут воевать все.

Друзья, поймите одну простую вещь. Если война затянется, а она, очевидно, затянется, действительно будут воевать все.

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И пока есть время, готовьтесь! Проходите курсы, учитесь, овладевайте такмедом, связью, дронами и другими специальностями.

Потому что потом времени не будет.

Единственный вариант как теоретически это можно обойти – максимально включиться сейчас. В частности, инвестировав не менее 30% своего времени и ресурсов в волонтерство и донаты.

Если же вы будете притворяться что это не ваша война и воевать должны "люди-воины" и "профессионалы", готовьтесь, что очень скоро этими "профессионалами" станете вы.

Это не хорошо и не плохо. Это действительность.

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Об авторе. Виктор Таран, украинский политтехнолог, публицист, общественный деятель, офицер ВСУ

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