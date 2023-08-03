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OPINION

Воевать придется всем

Мирослав Гай
3 августа, 2023 четверг
08:07
Мнение

У меня досадная для всех новость

Если война затянется, а она, очевидно, затянется, то воевать будут все.

На фронте военных тошнит от "положительных" блоггеров, рассказывающих об успехах, потому что за этими успехами стоит мясорубка, тошнит от рассказов о том, как быстро все закончится, как мы быстро возьмем Крым, деоккупируем территории, как быстро закончится война. Народ на войне просто перестал их слушать, читать, всех выворачивает.

Реальность и официальные СМИ просто разные, поэтому их перестали смотреть и слушать.

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Идет тяжелая работа. Есть место для героизма, но в большинстве случаев необходимость удержаться, закрыть дыры, сохранить управление подразделениями, выстоять.

Есть бригады, уже трижды поменявшие свой состав.

Как сказал мне один пожилой француз, который до Украины побывал на войне в Чечне, Югославии, Ираке, Сирии и т.д., после полутора часов артобстрела только в нашем квадрате — наше поколение такой войны еще не видело.

Как сказал один полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого, это были мои самые тяжелые четыре дня за десять лет. А потом оказалось, что это никакие не четыре дня, а 24/7.

Мы удержимся, Украина победит, но воевать придется всем.

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Об авторе. Мирослав Гай, актер, волонтер, воин ВСУ, руководитель благотворительной организации "Фонд "Мир и Ко".

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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