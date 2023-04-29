Воевать на F-16 уже готовы несколько десятков украинцев, - Игнат
Спикер Командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что на истребителях F-16 уже готовы воевать несколько десятков украинских пилотов
Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона.
"Мы планируем перевести всех пилотов. Нам нужно научить всех. Но определены командующим Воздушными силами пилоты, которые уже имеют определенный уровень английского языка, боевой опыт, и это молодые пилоты. Они готовы уже хоть завтра воевать. Здесь нужно политическое решение, чтобы мы начали процесс подготовки и наземного персонала, это офицеры боевого управления, инженеры военные. Несколько десятков пилотов уже готовы воевать", - сказал Игнат.
- 29 апреля сообщалось, что президент США Джо Байден испытывает давление, в том числе со стороны собственной партии в вопросе предоставления Украине истребителей и ракет большого радиуса действия.
- Также президент Владимир Зеленский призвал западных партнеров принять решение о предоставлении Украине истребителей F-16, однако подчеркнул, что отсутствие современных самолетов не будет влиять на начало контрнаступления.
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