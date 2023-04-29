Воевать на F-16 уже готовы несколько десятков украинцев, - Игнат

Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона.

"Мы планируем перевести всех пилотов. Нам нужно научить всех. Но определены командующим Воздушными силами пилоты, которые уже имеют определенный уровень английского языка, боевой опыт, и это молодые пилоты. Они готовы уже хоть завтра воевать. Здесь нужно политическое решение, чтобы мы начали процесс подготовки и наземного персонала, это офицеры боевого управления, инженеры военные. Несколько десятков пилотов уже готовы воевать", - сказал Игнат.